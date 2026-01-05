뉴스
정청래 "지선 공천 철저 관리…불미스러운 일엔 직권 비상징계"

하정연 기자
작성 2026.01.05 11:00 조회수
▲ 더불어민주당 정청래 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(5일) "지방선거와 관련해서 어떠한 부정과 의혹이 발붙이지 못하도록 당 대표부터 철저하게 공천 과정을 관리하겠다"고 밝혔습니다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "클린선거 암행어사단을 발족해 단장으로 경찰 출신 이상식 의원을 임명했다"며 이같이 강조했습니다.

그는 "단원은 시도당별로 비공개 요원을 선발해서 지방선거 공천과 관련한 전 과정을 모니터하게 될 것"이라며 "공천 신문고 제도와 같이 연동해 운영하겠다"고 설명했습니다.

이어 "선거 때 최악의 결정은 아무 결정을 하지 않는 것"이라며 "암행어사단과 공천 신문고 제도를 통해서 접수된 여러 가지 불미스러운 일이 있다면 전광석화와 같은 신속성과 무관용 원칙으로, 윤리심판원의 심판을 기다리기보다는 당 대표 직권으로 비상 징계를 즉시 하겠다"고 말했습니다.

한편 정 대표는 통일교 특검의 수사 대상과 관련해선 "국민의힘에서 (정교 유착 의혹과 관련한) 신천지를 빼자는 뉘앙스로 계속 얘기하고 있는데, 신천지를 왜 빼느냐"며 "국민의힘에서 신천지를 빼자고 할수록 민주당은 꼭 포함해야겠다고 생각한다"고 강조했습니다.

그러면서 "국회의장께서는 본회의를 열어 2차 종합특검과 통일교 특검을 처리하는데 협조해주시기를 바란다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
