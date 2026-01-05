뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

금·은 가격 상승…"미국의 예측 불가능성 재평가해야"

곽상은 기자
작성 2026.01.05 10:57 조회수
금괴 (사진=AP, 연합뉴스)
▲ 금괴

미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송 사태로 지정학적 위험이 고조되면서 안전자산인 금과 은 가격이 올랐습니다.

블룸버그 통신에 따르면 한국시간 5일 오전 6시 45분 현재 금 현물 가격은 0.7% 상승한 온스당 4천363.57달러를 나타냈습니다.

장 초반 한때 0.9% 오른 4천370달러를 넘어서기도 했습니다.

같은 시간 은 현물 가격도 0.7% 오른 온스당 73.32달러에 거래됐습니다.

백금과 팔라듐 역시 올랐습니다.

귀금속 정제업체 MKS 팸프의 니키 실즈 리서치 총괄은 "시장은 이제 베네수엘라 리스크뿐만 아니라 미국의 예측 불가능성과 군사적 접근까지 함께 재평가할 수밖에 없는 상황에 놓였다"고 평가했습니다.

지난해 국제 금 가격은 64% 급등해 1979년 이후 최대 상승률을 기록했습니다.

중앙은행들의 매수, 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하, 달러화 약세, 지정학적 긴장과 무역 갈등 등이 복합적으로 작용해 금과 은 가격을 밀어올렸다는 평가가 나옵니다.

지난해 은 가격은 142% 치솟아 1980년 은 파동 당시 고점(48.7달러)을 45년 만에 경신했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지