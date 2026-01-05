[자막뉴스] "우리도 트럼프 따라하자!"…'베네수 작전'에 중국 누리꾼, 뜻밖의 환영

중국 정부가 미 트럼프 행정부의 마두로 베네수엘라 대통령 부부 체포와 압송 과정을 국제법 위반이라고 비판하고 있지만, 중국 누리꾼들은 트럼프 대통령의 이번 조치를 크게 환영하고 있다는 외신 보도가 나왔습니다.



현지시간으로 어제(4일) 블룸버그 통신에 따르면 중국의 소셜미디어 웨이보에서 미국이 국제법을 어기고 베네수엘라를 공격한 것처럼 중국도 타이완을 침공해도 문제가 없을 것이라고 주장하는 한 누리꾼의 글이 큰 호응을 얻었습니다.



이 누리꾼은 트럼프 행정부가 국제법을 위반하고 베네수엘라를 공격한 조치가 타이완 통일을 위한 청사진이 될 수 있다고 주장한 겁니다.



다른 누리꾼들은 해당 글에 '좋아요'를 누르며 "미국이 국제법을 진지하게 받아들이지 않는다면 왜 우리가 국제법에 신경 써야 하는가"라고 호응했습니다.



또 다른 누리꾼은 "우리가 타이완을 기습해 라이칭더 현 총통을 체포할 논리를 얻었다"고 덧붙이기도 했습니다.



블룸버그에 따르면 중국의 국제정치 전문가들도 트럼프의 이번 조치가 중국이 타이완을 공격할 명분을 제공할 수 있다는 견해를 내놓기도 했습니다.



중국 외교부는 미국에 마두로와 그의 아내를 석방할 것을 촉구하며, 베네수엘라 공격이 국제법과 국제 관계의 기본 규범을 위반했다고 주장했습니다.



