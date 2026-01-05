김성범 해수부 장관 직무대행 "새해는 해양수산 대도약 원년"

▲ 김성범 해양수산부 장관 직무대행

김성범 해양수산부 장관 직무대행은 오늘(5일) 신년사를 발표하고 "2026년은 해수부 출범 30년을 맞는 해로, 해양수산 대도약을 위한 원년"이라고 밝혔습니다.김 대행은 올해 해수부의 새로운 출발을 위해 북극항로에 대비한 동남권 대도약 등 5대 과제를 중점적으로 추진하겠다고 강조했습니다.먼저 북극항로 시대에 대비한 동남권 대도약을 위해 부산에서 로테르담까지 북극항로 시범 운항을 추진하고, 해양수도권 육성전략을 조속히 수립하기로 했습니다.또 부산에 기업, 공공기관, 해사법원, 동남권투자공사 등을 모은 해양클러스터를 조성하고, 부산항을 글로벌 물류 요충지로 개발하겠다고 밝혔습니다.두 번째는 친환경·스마트 기술을 접목해 해운·항만 경쟁력을 강화하기로 했습니다.친환경 선박 전환을 가속화 하기 위해 다양한 투자 재원을 마련하고, 완전 자율운항 선박 핵심기술을 개발합니다.세 번째로는 전통 수산업 혁신을 강조했습니다.과도한 어선 세력을 감척하고, 오래된 어선은 대형화·현대화된 어선으로 개편하는 어업 구조개선 계획을 추진할 계획입니다.네 번째는 연안 지역경제 활성화를 꼽았습니다.숙박·체험형 프로그램 발굴로 어촌을 지역관광 자원으로 탈바꿈하고, 해양레저, 해양치유, 생태공원 등 지역별 해양관광거점을 조성할 계획입니다.다섯 번째로는 생명존중 문화를 정착하고, 해양리더십을 확보하기로 했습니다.해양 사고 저감을 위해 안전관리를 강화하고 여객선과 항만, 어선, 해양수산 사업장의 맞춤형 관리를 철저히 하기로 했습니다.이 밖에 UN해양총회 준비를 위해 특별법을 제정하고, 범부처 준비기획단을 조속히 출범하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)