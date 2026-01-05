일본 자위대 대원 부족에…재취업 지원 확대·급여인상 추진

▲ 일본 자위대

일본 정부가 만성적인 인력난을 겪고 있는 자위대 인력을 확보하기 위해 퇴직 후 재취업 지원 제도를 확충한다고 요미우리신문이 보도했습니다.방위성은 자위대 대원이 퇴직 시 한 차례만 받을 수 있도록 규정된 재취업 지원 제도를 개선해 이르면 내년 4월부터 연금 지급 시점인 65세까지 계속해서 재취업 지원 혜택을 누릴 수 있게 할 방침입니다.재취업 지원은 새로운 근무처를 소개하거나 면접 요령 등을 안내하는 형태로 이뤄집니다.자위대 대원은 대부분 50대 중반에 정년을 맞아 퇴직하는데, 자위대 내에서 기존 재취업 지원 제도가 충분하지 않다는 불만이 제기돼 왔습니다.방위성은 오는 23일 시작될 예정인 정기국회에 관련 법률 개정안을 제출할 예정입니다.아울러 일본 정부는 자위대 대원 급여를 인상하기 위한 봉급표 개정 시기도 2027회계연도(2027년 4월∼2028년 3월)로 1년 정도 앞당기는 방안을 추진하고 있습니다.자위대 정원은 24만 7천154명이며, 2025년 초 기준 충원율은 89.1%였습니다.4년 전과 비교하면 5%포인트 하락했습니다.(사진=게티이미지)