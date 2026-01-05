통역사 김선호♥톱스타 고윤정의 로맨스…'이 사랑 통역 되나요?', 메인 포스터·예고편 공개

이미지 확대하기

배우 김선호, 고윤정 주연의 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'가 메인 포스터와 메인 예고편을 공개했다.'이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 '주호진'(김선호)이 글로벌 톱스타 '차무희'(고윤정)의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디다. 공개된 메인 포스터는 서로를 사랑스럽게 바라보고 있는 '주호진'과 '차무희'의 모습을 담고 있어, 그들 사이의 설렘 가득한 케미스트리를 한눈에 보여준다.그들의 뒤로 보이는 이탈리아 거리의 풍경은 '이 사랑 통역 되나요?'만의 따뜻하고 낭만적인 분위기를 고스란히 느껴지게 만들며, 다양한 국가를 넘나드는 '호진'과 '무희'의 서사 속 과연 이탈리아에서는 어떤 일들이 벌어질지 궁금증을 자극한다. 여기에 "가장 알고 싶은, 당신의 언어"라는 카피는 여러 언어에 능통하지만 정작 사랑의 언어에는 서툰 '호진'과, 그런 '호진'의 언어를 누구보다도 잘 이해하려 애쓰는 '무희'의 이야기를 예고하며 호기심을 더한다.함께 공개된 메인 예고편은 일본어와 이탈리아어를 유창하게 통역하고 있는 '호진'의 모습에 이어, 일본의 한 식당에서 우연히 만나 티격태격 대는 '호진'과 '무희'의 모습으로 시작해 눈길을 끈다. 이후 전 세계가 주목하는 톱스타가 되어 일본 최고의 로맨스 왕자라 불리는 배우 '히로'(후쿠시 소타)와 함께 글로벌 연애 예능 프로그램에 캐스팅된 '무희'는 한 인터뷰 현장에서 자신의 통역사로 '호진'을 다시 마주한다. 이후 '호진'에게 '로맨틱 트립' 촬영에 함께 가달라고 부탁하는 '무희'와, 그런 '무희'를 바라보며 미소 짓는 '호진'의 모습은 두 사람 앞에 펼쳐질 파란만장한 로맨스 서사의 시작을 알리며 기대감을 자극한다.하지만 "뾰족이든 삐죽이든 말해 봐요. 이번에는 잘 알아들을게요"라는 '무희'와 "내가 알아듣게 얘기해요. 당신의 언어는 나한테 너무 어려워요"​라는 '호진'의 말에서도 엿볼 수 있듯, 자꾸만 꼬이는 두 사람의 언어가 과연 통역될 수 있을지 궁금하게 만든다.한편, 예고편 중간중간 비춰지는 캐나다, 이탈리아 등의 아름다운 풍경들이 감성을 자극하며 눈을 즐겁게 해주는 가운데, '무희'를 글로벌 슈퍼스타로 자리매김하게 한 캐릭터 '도라미'의 모습도 등장해 호기심을 더한다.김선호와 고윤정의 설렘 가득한 케미스트리는 물론 다채로운 해외 로케이션 촬영으로 시청자들의 눈과 마음을 사로잡을 '이 사랑 통역 되나요?'는 오는 16일(금) 넷플릭스에서 공개된다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)