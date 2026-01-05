'왕사남'으로 포문 열고 '군체'로 대박 노린다…쇼박스, 2026 라인업 공개

이미지 확대하기

쇼박스가 신년 영화 라인업을 전격 공개했다.지난 2일 쇼박스는 인기 스케치코미디 채널 숏박스와 협업한 콘텐츠를 통해 2026년 관객들에게 선보일 쟁쟁한 영화 라인업을 소개했다. 다채로운 장르와 개성을 넘나드는 영화들이 올해 극장가를 꽉 채울 것을 예고하며 기대감을 높인다.쇼박스의 풍성한 신년 영화 라인업은 숏박스 채널 내 화제의 시리즈 '썸사친'에 재치 있게 담겼다. 공감을 자아내는 연기로 '썸사친'의 인기를 견인해 온 두 캐릭터 진세(조진세)와 수아(서수아)는 이번 영상에서 구교환, 문가영 주연의 멜로 영화 '만약에 우리'를 함께 관람한다.티격태격 케미스트리 속 설렘 가득 '썸사친'의 기류를 나누는 두 사람의 대화에는 설 연휴 기대작으로 주목받고 있는 '왕과 사는 남자'를 비롯해 '군체', '살목지', '폭설'까지 쇼박스의 2026년 영화 라인업이 담겨 있다.특히, 이번 '썸사친'에는 영화 '왕과 사는 남자'의 두 주연 배우 유해진과 박지훈이 직접 등장, 강렬한 카메오 활약을 펼쳐 시선을 끈다. '썸사친' 세계관에 더할 나위 없이 자연스럽게 녹아든 두 배우의 깜짝 등장이 반가운 웃음을 자아낸다. 영상 속 유해진은 영화를 사랑하는 단역 배우로 변신해 배우 이동용과 함께 티키타카를 선보이고, 박지훈은 상영관에서 우연히 수아의 앞에 나타나 진세를 긴장하게 만드는 의문의 남성으로 분해 호기심을 높인다.숏박스 '썸사친'을 통해 공개된 쇼박스의 신년 라인업은 다채로운 개성으로 2026년 극장가를 풍성하게 채울 전망이다. 먼저 오는 2월 4일 개봉을 확정한 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 영화. 탁월한 스토리텔러 장항준 감독이 연출을 맡고, 대한민국 영화 누적 관객수 1위에 빛나는 배우 유해진이 유배지 광천골의 촌장 엄흥도 역을, 시리즈 '약한 영웅'으로 연기력을 입증한 배우 박지훈이 어린 선왕 이홍위 역을 연기한다. 당대 최고의 권력자 한명회 역은 유지태가, 이홍위를 보필하는 궁녀 매화 역은 전미도가 연기하고, 여기에 박지환, 이준혁, 안재홍 등 쟁쟁한 배우들이 특별출연으로 가세했다.국내뿐 아니라 아니라 글로벌 시장에서도 탄탄한 팬덤을 자랑하는 연상호 감독의 신작이자 톱 배우 전지현이 11년 만에 스크린에 돌아오는 작품으로 관심을 얻고 있는 영화 '군체' 역시 2026년 극장가 최고 화제작으로 손꼽힌다.'군체'는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안, 고립된 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 벌이는 사투를 그린다. 전지현에 이어 구교환, 지창욱, 신현빈, 김신록, 고수까지 눈부신 캐스팅 라인업도 기대 포인트 중 하나다.그런가 하면 영화 '살목지'는 제작 소식이 알려지면서부터 공포 영화 마니아 관객들에게 뜨거운 관심을 받고 있는 작품이다. '살목지'는 정체불명의 형체가 촬영된 로드뷰 업데이트를 위해 저수지로 나선 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되며 벌어지는 사건을 그린 공포 영화. 배우 김혜윤과 이종원이 주연으로 나서 신선한 호흡을 예고하며, 신예 이상민 감독이 연출을 맡았다.이어 2026년 쇼박스가 선보일 또 한 편의 기대작 '폭설'은 폭설로 뒤덮인 외딴 기차역에서 벌어지는 일을 그린 심리 스릴러. 최고의 연기력으로 관객들의 신뢰를 얻어 온 배우 김윤석과 구교환이 주연을 맡아 그간 본 적 없는 새로운 얼굴을 선보일 예정이다. 홍의정 감독과 박선우 감독이 연출을 맡았다.한편 쇼박스는 지난 12월 31일 개봉한 구교환, 문가영 주연의 멜로 영화 '만약에 우리'로 새해 극장가 관객을 만나고 있다. 이어 쇼박스는 설 연휴를 앞둔 2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'를 통해 극장가의 흥행 열기를 이어갈 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)