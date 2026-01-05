'베네수엘라 권력 승계' 로드리게스는?…"냉혹하고 교활"

▲ 델시 로드리게스 베네수엘라 부통령

니콜라스 마두로 대통령 축출로 델시 로드리게스 부통령이 사실상 베네수엘라의 지도자가 되면서, 그에 대한 관심이 고조되고 있습니다.미국 월스트리트저널은 로드리게스 부통령이 이른바 '혁명가 집안' 출신으로 10여 년간 마두로 정권의 요직을 거쳐 부통령 자리에 올랐다고 소개했습니다.좌익 게릴라 지도자였던 부친 호르헤 안토니오 로드리게스는 지난 1976년 미국인 사업가 납치 사건으로 체포된 이후 구금 중 사망했습니다.당시 7세였던 로드리게스 부통령은 이후 언론 인터뷰에서 "혁명은 아버지의 죽음에 대한 복수"라고 말하기도 했습니다.혁명가를 자처했던 우고 차베스 정권 시절 정계에 입문한 로드리게스 부통령은 차베스의 후계자 마두로 정권에서 고속 승진을 이어 나갔습니다.정보통신부 장관과 외무장관을 거쳐 재무장관을 지내면서 베네수엘라 경제에서 가장 중요한 석유산업을 관장했습니다.하지만 2013년 마두로 정권이 출범한 이후 베네수엘라 경제는 붕괴했고, 800만 명 이상의 국민이 굶주림에서 벗어나기 위해 국외로 이주했습니다.특히 그는 정치적 술수가 뛰어난 데다가 냉혹하다는 평가를 받고 있습니다.베네수엘라 야권 인사들에 따르면 로드리게스 부통령은 마두로 정권에 대한 반대 세력 색출을 위해 쿠바 정보부와 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다.친오빠인 호르헤 로드리게스 국회의장은 지난해 대선 당시 발생한 부정선거에 핵심적인 역할을 한 것으로도 알려졌습니다.마두로 정권에서 장관을 지냈다가 현재 망명 중인 안드레스 이사라는 로드리게스 남매에 대해 "매우 교활하다"며 "그들은 가능한 한 오래 권력을 유지하려고 할 것"이라고 말했습니다.로드리게스 부통령은 마두로 대통령이 미군에 체포된 뒤 대통령 권한대행이 됐고, 미국 도널드 트럼프 행정부는 이 같은 권력승계를 사실상 승인했습니다.다만 로드리게스 부통령은 트럼프 행정부와 소통 과정에서도 노회한 정치인의 모습을 보였다는 평가를 받고 있습니다.트럼프 대통령은 기자회견에서 로드리게스 부통령이 베네수엘라의 새로운 지도자로서 미국이 요구하는 모든 사안에 대해 동의했다고 밝혔지만, 로드리게스 부통령은 표면적으로 이를 부인했습니다.그는 국영 TV를 통해 중계된 연설에서 "베네수엘라는 그 어떤 나라의 식민지도 되지 않을 것"이라면서 미국에 대한 강경한 발언을 이어 나갔습니다.이에 대해 마코 루비오 미 국무장관은 "사람들이 TV에 출연해 특정 발언을 하는 데에는 여러 가지 숨은 이유가 있다"고 언급했습니다.로드리게스 부통령이 미국에 대해 강경 발언을 한 데에는 복잡한 내부 사정이 있다고 시사한 겁니다.루비오 장관은 "권한대행 기간에 공개적으로 말하는 내용이나 과거 행적이 아니라 앞으로 어떤 행동을 하는지를 기준으로 평가할 것"이라며 로드리게스 부통령에 협력을 압박하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)