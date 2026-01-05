에픽하이 대표곡 'Love Love Love' 역주행 시작→챌린지 열풍까지

에픽하이(EPIK HIGH)의 대표곡 'Love Love Love(Feat. Yoong Jin of Casker)'가 역주행 흐름을 만들어가고 있다.



에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)가 2007년 발표한 정규 4집 'Remapping The Human Soul(리매핑 더 휴먼 소울)'의 수록곡 'Love Love Love'가 지난 4일 기준 애플뮤직 오늘의 TOP100 대한민국 차트 15위, 스포티파이 TOP 50 대한민국 차트 31위, 유튜브 뮤직 주간 차트 52위를 기록하며 상승세를 타고 있다.



여기에 틱톡, 쇼츠, 릴스 등 각종 SNS에서는 'Love Love Love' 챌린지가 쏟아지며 역주행 흐름에 더욱 탄력을 받고 있다. 가사에 맞춰 하트 모양을 그리는 포인트 안무가 돋보이는 해당 챌린지는 에픽하이도 직접 참여해 뜨거운 반응을 얻은 바 있다.



'Love Love Love'는 경쾌하면서도 몽환적인 멜로디와 섬세한 가사가 조화를 이룬 곡으로, 에픽하이를 대표하는 감성 힙합 명곡으로 오랜 시간 사랑받고 있다. 지난해 3월 발매된 식케이(Sik-K), 릴 모쉬핏(Lil Moshpit)의 'LOV3'의 샘플링으로도 사용되며 'Love Love Love'가 음악 팬들에게 다시금 재조명받기도 했다.



특히 에픽하이는 지난달 4회차 전석 매진을 기록한 '2025 에픽하이 콘서트'에서 'Love Love Love'와 'LOV3'의 리믹스 버전 무대를 선보이며 의미를 더했다. 에픽하이는 연말 콘서트 최강자답게 노련하면서도 자유분방한 무대 매너를 발휘하며 관객들의 떼창과 함성을 이끌어냈다.



한편, 에픽하이는 매주 유튜브를 통해 음악을 넘어 일상과 관계를 풀어낸 다양한 콘텐츠를 공개해 즐거움을 선사하고 있으며, 2026년에도 다채로운 활동으로 음악 팬들과의 소통을 이어갈 예정이다.



사진 = 아워즈 제공







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)