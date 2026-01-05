진실, 래퍼 도끼 손 잡고 음악 복귀…타이거 JK까지 힘 보탰다

이미지 확대하기

가수 진실이 2026년 새해의 시작을 화려한 협업 소식으로 알렸다.지난 11월, 6년의 긴 공백을 깨고 발매한 싱글 'noecho'로 화려하게 복귀한 진실은 1월 4일, 새 싱글 'lost in you'를 공개하며 초고속 컴백을 알렸다.특히 이번 신곡은 래퍼 도끼가 참여했다는 소식만으로도 음악 팬들의 뜨거운 기대를 모으고 있다.타이거JK와 협업한 전작 'noecho'는 발매 후 리스너들의 입소문을 타며 최근 유튜브 뮤직 조회수 100만회를 돌파하는 저력을 과시했다.새 싱글 'lost in you'는 진실 특유의 몽환적인 보이스와 도끼의 독보적인 보이스가 만나 한층 더 깊어진 음악적 세계관을 선보였다. 또한 쇼미더머니 12 프로듀서인 허키 시바세키가 참여해 두 아티스트의 개성을 엮어낸 트렌디한 사운드를 완성했다.제작사 마니메이크 우정만 대표는 "기획 단계부터 진실과 함께 했을 때 가장 멋있을 최고의 파트너들을 고민했다. 타이거JK에 이어 도끼까지 합류하며 상상 속 라인업이 현실이 됐다"고 전했다.이어서 "전작 'noecho'에 보내주신 큰 성원에 보답할 만큼 완성도 높은 곡이며, 이번 발매 이후에도 계속해서 새로운 음악들이 기다리고 있으니 기대해 달라"고 당부했다.도끼는 음악활동뿐 아니라 활발한 공연과 방송활동으로 인기를 구가했으나 현재는 미국으로 건너가 가족들과 함께 지내는 것으로 알려졌다. 앞서 제기됐던 세금 체납 및 어머니 빚투 문제는 모두 정리된 것으로 전해졌다.자료제공 = MANYMAKE 마니메이크(SBS연예뉴스 강경윤 기자)