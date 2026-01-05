뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'국민 배우' 안성기 별세…한국 영화사 상징 영면에 들다

김경희 기자
작성 2026.01.05 10:05 수정 2026.01.05 10:15 조회수
PIP 닫기
<앵커>

'국민 배우' 안성기 씨가 오늘(5일) 향년 74세로 별세했습니다. 안 씨는 자택에서 쓰러진 뒤 중환자실에서 치료를 받아오다가 오늘 오전 가족이 지켜보는 가운데 세상을 떠났습니다. 고인은 60년 넘는 세월을 영화와 함께하며 한국 영화사의 상징과도 같은 배우였습니다.

김경희 기자의 보도입니다.

<기자>

'국민 배우'로 불리며 많은 사랑을 받아온 배우 안성기 씨는 아역 배우로 연기 인생을 시작했습니다.

다섯 살 때인 1957년, 김기영 감독의 '황혼열차'로 데뷔해 2020년대 초까지 60여 년 동안 영화 140여 편에 출연했습니다.

'바람 불어 좋은 날', '고래사냥', '인정사정 볼 것 없다', '라디오 스타', '실미도' 등 숱한 대표작을 낳았습니다.

TV 드라마에는 그것도 단막극에 단 한 번 출연했을 뿐 줄곧 영화에만 매진했는데, 그 이유를 이렇게 설명했습니다.

[故 안성기/영화배우 (2017년 인터뷰) : 영화는 많은 생각과 서로 이야기를 나누는 시간적 여유가 충분하거든요, 그 재미 때문에 사실은 영화를 하는 거고요.]

1980년 영화 '바람 불어 좋은 날'로 대종상 신인상을 받은 뒤, 국내 주요 영화제에서 남우주연상 등 40여 차례나 수상했습니다.

[故 안성기/영화배우 (2017년 인터뷰) : 일단 오래 하는 게 꿈입니다. 얼마 동안 할지 그것은…. 저의 노력으로 가능할지 그건 잘 모르겠어요.]

2019년 혈액암 진단도 연기를 더 하고 싶단 그의 꿈을 꺾지 못했습니다.

투병 중에도 2023년까지 영화에 출연하며 작품 활동을 이어갔습니다.

[배창호/영화감독 : 안성기 씨는 단 한 마디로 얘기하면 클로즈업이 아주 좋은 배우, 그 사람이 말없이 자기가 가지고 있는 역할의 캐릭터로서 관객들이 느껴질 때, 나는 그런 사람이 영화배우라고 생각합니다.]

그랬던 그가 자택에서 음식물이 목에 걸려 쓰러지고는 끝내 일어나지 못했습니다.

영화와 배우에 대한 인식을 바꾸고 싶어 평생 단정하게 살아온 고인은 이렇게 팬들에게 작별을 고했습니다.

(영상취재 : 김태훈, 영상편집 : 안여진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지