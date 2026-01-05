"이란 최고지도자, 시위 격화 대비해 국외 탈출 비상 계획 수립"

▲ TV 연설 중인 아야톨라 하메네이

이란에서 오랜 경제난과 민생고에 지친 민심이 폭발해 반정부 시위가 확산 중인 가운데 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 군이 통제력을 잃는 상황에 대비해 망명 계획을 세웠다고 영국 더 타임스가 4일(현지시간) '정보 보고서'를 인용해 보도했습니다.신문은 아야톨라 하메네이가 군과 보안 병력이 시위 진압에 실패하거나, 현장에서 이탈할 경우에 대비해 최대 20명의 측근, 가족들과 이란 수도 테헤란에서 탈출해 국외로 도피하는 내용을 담은 비상 계획을 마련했다고 전했습니다.다만 더 타임스는 해당 보고서의 출처 등 구체적 내용을 언급하지는 않았습니다.익명의 정보 소식통은 더 타임스에 "플랜 B는 하메네이와 그의 아들 모즈타파를 포함한 극소수 측근과 가족을 위한 것"이라며 "안전한 이동을 돕기 위해 해외 자산과 부동산, 현금을 확보하는 작업도 포함되어 있다"고 말했습니다.더 타임스는 서방국 정보기관이 수행한 심리 분석 결과를 입수했다면서 아야톨라 하메네이가 충성파를 보호하고 있어 이들의 이탈과 배신이 쉽게 일어나기는 어렵지만 작년 이스라엘과의 '12일 전쟁' 이후 하메네이가 정신적·신체적으로 약해진 상태라고 전했습니다.이란의 이슬람 혁명 후 망명해 수십 년간 이스라엘 정보기관에서 일한 베니 샤브티는 "그에게는 다른 선택지가 없기 때문에 러시아 모스크바로 도피할 것"이라며 "(아야톨라 하메네이는) 푸틴(블라디미르 푸틴 러시아 대통령)을 존경하며 이란의 문화는 러시아 문화와 더 유사하다"고 지적했습니다.이란에서는 지난달 28일부터 수도 테헤란 등 전국 각지에서 격렬한 반정부 시위가 이어지고 있습니다.처음에는 화폐 가치 폭락과 고물가 등 경제난에 항의하는 시위였지만 '독재자에게 죽음을' 등 절대적 금기로 통하는 정치 구호와 함께 전국적으로 빠르게 확산하면서 격화하고 있습니다.이 과정에서 최소 10명의 사망자가 발생했습니다.하메네이는 지난 3일(현지시간) 이란 국영 방송에서 시위대를 '폭도'로 규정하면서 강경 진압을 시사했습니다.(사진=하메네이 공식 웹사이트 제공, 연합뉴스)