세계 곳곳서 '미 규탄' 시위…중남미 5개국·스페인 "국제법 위반"

▲ 스페인 바르셀로나에서 열린 미국의 베네수엘라 군사 작전 항의 시위

미국이 군사작전을 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 전격 축출한 이후, 세계 곳곳에서 미국의 개입을 규탄하는 항의 시위가 열렸습니다.현지 시간 4일 로이터·AFP 통신과 미국 CNN 방송 등에 따르면, 미국이 3일 공습과 특수작전을 통해 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송했다는 소식이 전해지자 유럽·중남미·아시아 등지에서 동시다발적으로 항의 집회가 열렸습니다.특히 스페인 마드리드와 바르셀로나 등에서는 대규모 시위대가 집결했습니다.마드리드 미국 대사관 앞에서 열린 시위에 참석한 베네수엘라 교민 에우헤니아 콘트레라스는 "(미국의 공격은) 내 나라에 대한 범죄"라며 "영토와 주권이 있는 국민에 대한 개입은 침략 행위"라고 비판했습니다.현지 주민인 카를로스도 "트럼프 대통령은 이번 개입이 베네수엘라 석유 통제를 위한 것임을 숨기지 않았다"고 꼬집었습니다.스페인에는 베네수엘라 이주민이 다수 거주하고 있으며, 지난해 베네수엘라 대선에서 야권 후보로 출마했던 에드문도 곤살레스도 스페인에 망명한 상태입니다.중남미 다른 국가들에서도 반발이 이어졌습니다.쿠바 아바나에서는 수만 명이 거리로 나와 미국의 군사 작전을 '제국주의적 침공'으로 규정하고 규탄 시위를 벌였습니다.콜롬비아 보고타에서도 대규모 집회가 열렸습니다.시위에 참여한 마르타 엘레네 우에르타스는 "우리는 범죄적이고 살인적이며, 식민주의적인 침공을 단호히 거부한다고 알리고 싶다"고 강조했습니다.인도 뉴델리에서는 좌파 성향 정당과 시민단체들이 베네수엘라 연대 집회를 열었으며, 튀르키예 앙카라와 이스탄불에서도 시위대가 미국을 향해 "베네수엘라에서 손을 떼라"고 요구하는 현수막을 펼쳤습니다.미국 내에서도 비난 여론이 들끓었습니다.영국 가디언에 따르면 주말 동안 시카고, 댈러스, 뉴욕, 필라델피아, 피츠버그, 샌프란시스코, 시애틀 등 미 전역의 주요 도시에서 트럼프 행정부의 군사 개입을 규탄하는 시위가 벌어졌습니다.시위대는 "석유를 위해 피 흘리지 마라", "베네수엘라 폭격을 중단하라"는 구호를 외치며 의회의 승인 없이 이뤄진 군사행동은 헌법 위반이라고 강조했습니다.외교적 반발도 본격화하고 있습니다.브라질과 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 우루과이 등 중남미 5개국과 스페인은 공동성명을 통해 "베네수엘라 영토에서 일방적으로 수행된 군사 행동이 국제법의 기본 원칙을 위반한 것에 대해 깊은 우려와 반대를 표명한다"고 밝혔습니다.이들 국가는 미국이 베네수엘라의 주권과 영토를 존중하지 않았다면서 베네수엘라 문제는 "외부의 간섭없이" 베네수엘라 국민의 의지에 따라 해결돼야 한다고 강조했습니다.국가 기관이나 주요 천연자원에 대한 통제권 장악 시도에도 우려를 표명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)