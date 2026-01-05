뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

졸음운전하다 사고 수습 경찰관 등 2명 숨지게 한 30대 영장

유영규 기자
작성 2026.01.05 09:27 조회수
졸음운전하다 사고 수습 경찰관 등 2명 숨지게 한 30대 영장
▲ 4일 오전 1시 23분쯤 전북 고창군 서해안고속도로 상행선 고창 나들목 인근에서 발생한 잇따른 교통사고로 사고 차량이 크게 파손돼 있다.

졸음운전을 하다가 교통사고를 수습하던 경찰관과 견인차 운전기사 등을 숨지게 한 30대 운전자가 체포돼 경찰 조사를 받고 있습니다.

전북 고창경찰서는 교통사고 처리 특례법상 치사상 혐의로 A(38) 씨에 대한 구속영장을 신청했다고 오늘(5일) 밝혔습니다.

A 씨는 전날 오전 1시 23분 서해안고속도로 상행선 고창 분기점 인근에서 SUV 승용차를 몰다가 2명이 숨지고 9명이 다치는 사고를 낸 혐의를 받고 있습니다.

당시 사고 지점 인근에서 발생한 또 다른 교통사고를 수습하던 전북경찰청 고속도로순찰대 12지구대 이승철(55) 경정과 견인차 기사(38)는 A 씨 차량에 치여 숨졌습니다.

또 A 씨를 포함해 함께 차량에 타고 있던 그의 가족과 다른 승용차 운전자 등 9명이 다쳤습니다.

타지에 거주하는 A 씨는 가족과 여행하던 중이었으며, 경찰은 그가 졸음운전을 하다가 사고를 낸 것으로 보고 있습니다.

정부는 순직한 이 경정에 녹조근정훈장을 선(先)추서했고 경찰청은 이 경정을 1계급 특진 추서했습니다.

윤호중 행정안전부 장관은 오늘 고인의 빈소를 찾아 조문할 예정입니다.

경찰 관계자는 "사안이 중대하다고 보고 A 씨를 전날 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했다"며 "사고 차량의 사고기록장치(EDR) 등을 분석해 구체적인 경위를 조사하고 있다"고 말했습니다.

(사진=전북특별자치도 소방본부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지