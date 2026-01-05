"어차피 너넨 선택권 없어!" "마피아 보스냐?" 마두로 생포에 이런 반응이…"깝죽대면!" 베네수엘라 상황? (트럼프 NOW)

도널드 트럼프 미국 대통령은 니콜라스 마두로 대통령 측 인사들이 이끄는 현 베네수엘라 정부가 미국과 협조하고 있다고 밝혔습니다.



또 지금은 새 정부 선출보다 베네수엘라의 기반 시설 재건이 우선이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 현지 시간 4일 전용기에서 기자들과 만나 누가 베네수엘라의 국정을 책임지고 있냐는 질문에 "매우 논란이 커질 것"이라면서 "우리가 담당하고 있다"고 답했습니다.



트럼프 대통령은 베네수엘라 대통령 권한대행직을 수행하는 델시 로드리게스 부통령과 대화했냐는 질문에는 "아니다"라면서도 "그녀가 협조하고 있다"고 덧붙였습니다.



그는 베네수엘라에 자유롭고 공정한 선거를 단기에 치르라고 요구하겠냐는 질문에 "베네수엘라는 죽은 나라"라면서 석유회사들의 투자 등을 통해 나라를 되살려야 한다고 주장했습니다.



언제 선거를 치를 수 있냐는 질문에는 "나라가 엉망"이라면서 기반 시설 등을 개선하는 게 먼저라고 재차 강조했습니다.



트럼프 대통령은 로드리게스 부통령이 미국의 마두로 대통령 체포를 "납치"라고 비판한 것에 대해 "나쁜 용어가 아니다"라며 개의치 않는다는 반응을 보였습니다.



트럼프 대통령은 로드리게스 부통령에게 야권 인사 귀국과 정치범 석방을 요구하겠냐는 질문에 "우리는 거기까지 나아가지 않았다"고 답했습니다.



그러면서 석유와 베네수엘라 재건에 필요한 것들에 대한 "완전한 접근"이 필요하다고 강조했습니다.



아울러 트럼프 대통령은 베네수엘라가 제대로 처신하지 않을 경우 '2차 공격'에 나설 수 있다며, 이란과 콜롬비아 등 다른 반미성향 국가들에도 강한 경고 메시지를 냈습니다.



전날 피트 헤그세스 미국 전쟁부 장관은 마두로를 향해 "그에게도 기회는 있었다"며 "깝죽대다가 된통 당한 것"이라 말했고, 마코 루비오 국무부 장관은 "미국에게 장난 걸지 말라"며 "트럼프 대통령은 한다면 하는 사람"이라 경고했습니다.



한편 미국의 베네수엘라 군사 작전에 대해 중국과 러시아, 북한이 일제히 규탄 메시지를 낸 것은 물론 미국 야권에서도 의회 승인이 없었다는 점을 지적하며 비판했습니다.



크리스 쿤스 미국 민주당 상원의원은 "트럼프 대통령은 위협하는 어조가 민주주의 국가 대통령이 아닌 마피아 두목 같다"며 날선 비난을 하기도 했습니다.



베네수엘라인들은 13년 동안 이어진 마두로 독재 정권의 붕괴 조짐에 축제 분위기 속에서 환영했지만, 베네수엘라에 거주하는 시민들은 불확실한 미래에 여전히 불안한 심경을 밝혔습니다.



마두로가 수감된 구금 시설 앞에선 트럼프 규탄 시위가 벌어졌고, 우리나라에서도 미 대사관 앞에서 정의당 및 일부 시민단체가 집회를 열기도 했습니다.



