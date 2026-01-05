[영상] 영종∼청라 제3연륙교 오늘 오후 정식 개통…통행료 2천 원

인천 영종도와 내륙을 잇는 세 번째 교량인 제3연륙교가 오늘(5일) 오후 2시 정식 개통합니다.제3연륙교의 통행료는 소형차 기준 편도 2천원으로 무인 방식으로 자동 징수됩니다.인천시는 개통 시점부터 영종·청라국제도시와 옹진군 북도면 주민의 통행료는 면제하고, 오는 4월부터는 무료화 대상을 인천시민 전체로 확대할 계획입니다.앞서 인천시는 개통을 앞두고 어제 오후 제3연륙교에서 점등식과 불꽃 쇼를 포함한 개통식을 열었습니다.인천경제청은 지난 2021년 12월부터 7천677억원을 들여 길이 4.68㎞, 폭 30m의 왕복 6차로 규모로 제3연륙교를 건설했습니다.제3연륙교는 '역Y자형'과 'H자형' 등 기존 사장교와 달리 세계적으로도 드문 '문(門) 형식'으로 시공되면서 외관이 수려하다는 평가를 받고 있습니다.제3연륙교가 개통하면서 인천공항과 수도권 서부 지역 간의 접근성이 크게 향상될 것으로 시는 기대했습니다.또 청라와 영종이 하나의 경제권으로 묶이면서 투자유치가 활발해지고 인천공항 중심의 '공항 경제권'이 발전하는 계기가 될 것이라는 기대도 나오고 있습니다.인천시는 제3연륙교가 서해의 새로운 관광 명소가 될 수 있도록 각종 관광 상품도 적극 개발할 계획입니다.제3연륙교에는 특히 6차로 도로 외에 폭 3.5∼4m의 자전거도로와 보행로가 설치돼 자동차를 몰지 않고도 통행할 수 있습니다.184.2m 높이의 주탑 전망대는 세계 최고 높이 해상교량 전망대로 기네스북에 등재됐고 미국 세계기록위원회(WRC)의 인증을 받았습니다.오는 4월 개장할 예정인 해상 전망대에는 관광객들이 안전 장비를 착용하고 아래가 훤히 내다보이는 외부 공간을 걷는 '엣지워크'도 설치될 예정입니다.제3연륙교 하부에 마련된 전망대와 친수공간에서는 다양한 각도로 서해를 조망할 수 있습니다.교량 하부에는 '미디어파사드'로 바다 영화관을 구축해 이용객들에게 색다른 경험을 선사할 계획입니다.유정복 인천시장은 "제3연륙교 개통은 인천의 새로운 도약을 상징하는 이정표"라며 "제3연륙교를 통해 인천이 세계로 뻗어나가는 도시로 성장하고 시민의 일상이 더욱 편리해지길 기대한다"고 말했습니다.다만, 다리 명칭을 둘러싼 지역 주민간 갈등으로 제3연륙교의 공식 명칭은 국토교통부 산하 국가지명위원회에서 최종 결정될 예정입니다.제3연륙교 개통 이후 인천시가 부담해야 할 손실보상금과 관련한 정부와의 갈등도 해결해야할 과제입니다.인천시는 2020년 12월 국토교통부와 체결한 손실보상금 관련 합의서에 따라 제3연륙교 개통 이후 영종대교와 인천대교의 통행료 수익 감소에 따른 손실보상금을 부담해야 합니다.