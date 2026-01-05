BTS, 3월 20일 정규 5집 발표…'지금의 방탄' 담은 14곡 수록

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)이 오는 3월 20일 오후 1시 총 14곡이 수록된 5번째 정규앨범으로 복귀합니다.방탄소년단은 오늘(5일) 0시 팬 플랫폼 위버스를 통해 정규 5집 발매 소식을 전했습니다.이들이 정규앨범을 내는 것은 지난 2020년 2월 4집 '맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL) : 7' 이후 6년 1개월 만입니다.지난 2022년 6월 앤솔러지(선집) 앨범 '프루프'(Proof) 이후로는 3년 9개월 만의 완전체 앨범입니다.정규 5집에는 총 14곡이 담깁니다.빅히트뮤직은 "데뷔 이래 줄곧 자신들의 생각을 음악으로 표현한 팀답게, 이번에도 '지금의 방탄소년단'을 담기 위해 공을 들였다"며 "이들은 2025년 하반기 앨범 제작에 집중해 각자의 생각을 음악에 반영하며 음반 방향성을 함께 잡아갔다"고 설명했습니다.이어 "각 트랙에는 지난 여정 속에서 이들이 느낀 감정과 고민이 짙게 배어있다"며 "오랜 시간 완전체 활동을 기다려온 '아미'(팬덤명)를 향한 감사함도 느낄 수 있다. 전곡에 담긴 이야기는 방탄소년단의 서사이자 변함없이 곁을 지켜준 팬들에게 전하는 메시지"라고 소개했습니다.방탄소년단은 오는 14일에는 월드투어 일정을 공지합니다.새 월드투어는 2022년 4월 미국 라스베이거스에서 막을 내린 'BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지' (BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE) 이후 약 4년 만의 대규모 투어입니다.방탄소년단은 컴백 홍보의 하나로 새로운 공식 홈페이지(2026bts.com)를 개설하고 이를 통해 신보와 월드투어 관련 정보를 순차적으로 공개합니다.(사진=빅히트뮤직 제공, 연합뉴스)