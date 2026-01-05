뉴스
도쿄 도요스시장 첫 참치 경매서 47억 원 낙찰…역대 최고가 경신

곽상은 기자
도쿄 도요스시장 첫 참치 경매서 47억 원 낙찰…역대 최고가 경신
▲ 5일 도쿄 고토구 도요스시장에서 신년 첫 참치 경매가 열리고 있다.

일본 도쿄 수산물 시장인 도요스시장의 신년 첫 참치 경매에서 역대 최고치가 경신됐습니다.

NHK와 교도통신 등에 따르면 도요스시장에서 오늘(5일) 오전 개최된 경매에서 243㎏짜리 아오모리현 오마(大間)산 참다랑어가 5억 1천30만 엔, 우리 돈 약 47억 원에 낙찰됐습니다.

이는 관련 기록이 남아 있는 1999년 이후 역대 최고가인 2019년의 3억 3천360만 엔, 우리 돈 30억 8천만 원을 크게 웃도는 금액입니다.

지난해 첫 참치 경매 최고 낙찰가는 2억700만 엔으로 19억 원 수준입니다.

올해 낙찰자는 초밥 체인점 '스시 잔마이'를 운영하는 기요무라로, 2019년 신년 첫 경매에서도 최고가 참치를 낙찰받은 바 있습니다.

최고가 참치는 '스시 잔마이' 쓰키지 본점에서 해체돼 오늘부터 기존 참치와 동일한 가격에 판매될 것으로 알려졌습니다.

오늘 도요스시장 경매에서는 성게도 역대 최고가에 팔렸습니다.

홋카이도산 성게 400g이 3천500만 엔, 우리 돈 약 3억 2천만 원에 거래됐는데, 이는 지난해 기록한 기존 최고치의 5배에 달하는 금액이라고 니혼게이자이신문은 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
(사진=연합뉴스)
곽상은 기자 사진
