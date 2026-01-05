'이강인 결장' PSG, 48년 만의 리그1 '파리 더비'서 진땀 승

▲ 파리FC의 티볼트 드 스메트(왼쪽)와 PSG의 데자레 두에가 공을 놓고 싸우고 있다.

허벅지를 다쳐 회복 중인 이강인의 소속팀인 파리 생제르맹(PSG)이 리그1 무대에서 48년 만에 성사된 파리FC와 '파리 더비'에서 힘겹게 승리했습니다.PSG는 오늘(5일) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 파리FC와 2025-2026 프랑스 리그1 17라운드 홈 경기에서 2대 1로 이겼습니다.3연승을 달린 PSG는 승점 39를 쌓아 선두 랑스(승점 40)를 승점 1차로 추격한 가운데 파리FC(승점 16)는 정규리그에서 6경기 연속 무승(2무 4패)에 그치며 15위에 머물렀습니다.지난달 18일 플라멩구와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 선발로 나섰다가 왼쪽 허벅지 근육을 다친 이후 재활 중인 이강인은 결장했습니다.이날 경기는 PSG와 파리FC가 1978년 12월 이후 48년 만에 치른 '파리 더비'로 눈길을 끌었습니다.1969년 창단한 파리FC는 1970년 스타드 생제르맹과 합병해 파리 생제르맹(PSG)이 됐지만, 팀의 정체성을 놓고 내부 분열이 생기면서 1972년 다시 독립했습니다.PSG와 파리FC는 1978-1979시즌 리그1 무대에서 두 차례 '파리 더비'를 펼쳐 모두 무승부(1대 1·2대 2)로 마무리될 만큼 치열하게 맞붙었습니다.하지만 1978-1979시즌 파리FC가 19위에 그치며 2부로 강등된 이후 두 팀은 1부 무대에서 만나지 못하다가 지난 시즌 파리FC가 리그2(1부)에서 2위를 차지하며 1부 승격을 이뤄내 무려 48년 만에 리그1에서 '파리 더비'가 성사됐습니다.앞서 PSG는 지난 2022년 12월 파리FC와 파리 인근 생제르맹앙레에서 친선전을 펼쳐 2대 1로 승리한 바 있습니다.이날 통산 4번째 맞대결에 나선 PSG는 볼점유율 70%-30%, 슈팅 수 20개(유효 슈팅 6개)-6개(유효 슈팅 3개)로 파리FC를 압도했지만 2골밖에 넣지 못해 아쉬움을 남겼습니다.전반 45분 데지레 두에의 선제골로 앞서 나간 PSG는 후반 6분 파리FC의 윌렘 죄벨스에게 페널티킥으로 동점골을 내줬지만 2분 뒤 우스만 뎀벨레의 결승골에 힘입어 2대 1 승리를 마무리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)