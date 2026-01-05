이 대통령 국정지지율 54.1%…민주 45.7%·국힘 35.5% [리얼미터]

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 54.1%로 지난주보다 0.9%포인트 상승했다는 여론조사 결과가 오늘(5일) 나왔습니다.리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이번 달 2일(1일 제외)까지 전국 18세 이상 2천25명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 54.1%로 집계됐습니다.부정 평가는 41.4%로 전주 대비 0.8%p 하락했습니다.'잘 모름'은 4.6%였습니다.리얼미터는 "청와대 명칭 복원 등 상징적 행보, 제주항공 참사 사과, 코스피 4,300선 돌파 및 역대 최대 수출 달성 등 경제 지표 호조가 지지율 상승을 견인한 것으로 보인다"고 분석했습니다.다만 "이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 김병기·강선우 의원의 공천 헌금 의혹 등으로 상승 폭이 제한된 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.지난달 31일과 이달 2일 전국 18세 이상 1천 명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 45.7%, 국민의힘이 35.5%의 지지율을 보였습니다.민주당은 전주보다 1.2%p 올랐고 국민의힘은 0.2%p 떨어졌습니다.개혁신당은 3.7%, 조국혁신당 3.0%, 진보당 1.4%, 무당층 9.3%로 나타났습니다.대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p, 정당 지지도 조사 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p입니다.대통령 국정수행 지지도 조사 응답률은 4.8%, 정당 지지도 조사 응답률은 4.2%였습니다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)