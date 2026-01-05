도쿄 도요스시장 첫 참치 경매서 47억 원 낙찰…역대 최고가

▲ 5일 도쿄 고토구 도요스시장에서 신년 첫 참치 경매가 열리고 있다.

일본 도쿄 수산물 시장인 도요스시장에서 5일 진행된 신년 첫 참치 경매에서 역대 최고치가 경신됐습니다.NHK와 교도통신 등에 따르면 도요스시장에서 이날 오전 개최된 경매에서 243㎏짜리 아오모리현 오마(大間)산 참다랑어가 5억 1천30만 엔(약 47억 원)에 낙찰됐습니다.이는 관련 기록이 남아 있는 1999년 이후 역대 최고가인 2019년의 3억 3천360만 엔(약 30억 8천만 원)을 크게 웃도는 금액입니다.작년 첫 참치 경매 최고 낙찰가는 2억 700만 엔(약 19억 원)이었습니다.올해 낙찰자는 초밥 체인점 '스시 잔마이'를 운영하는 기요무라(喜代村)였습니다.이 업체는 2019년 신년 첫 경매에서 최고가 참치를 낙찰받은 바 있습니다.기무라 기요시 기요무라 사장은 "참치를 보고 어떻게 해서든 갖고 싶어서 구매했다"며 "금액에는 조금 놀랐지만, 한 명이라도 많은 분이 참치를 드시고 건강해지기를 바란다"고 말했습니다.최고가 참치는 '스시 잔마이' 쓰키지 본점에서 해체돼 이날부터 기존 참치와 동일한 가격에 판매될 것으로 알려졌습니다.이날 도요스시장 경매에서는 성게도 역대 최고가에 팔렸습니다.홋카이도산 성게 400ｇ이 3천500만 엔(약 3억 2천만 원)에 주인을 찾았습니다.작년에 기록한 기존 최고치의 5배에 달하는 금액이라고 니혼게이자이신문이 전했습니다.(사진=연합뉴스)