봅슬레이 4인승 김진수팀, 월드컵 5차 대회서 10위

유병민 기자
작성 2026.01.05 08:17 조회수
봅슬레이 4인승 김진수팀, 월드컵 5차 대회서 10위
▲ 봅슬레이 김진수팀

한국 봅슬레이 남자 4인승 김진수(강원도청) 팀이 2025-2026시즌 국제봅슬레이스켈레톤연맹(IBSF) 월드컵 5차 대회에서 10위에 올랐습니다.

파일럿 김진수와 푸시맨 김선욱(강원BS경기연맹)·채병도(가톨릭관동대), 브레이크맨 이건우(강원BS경기연맹)로 이뤄진 김진수 팀은 어제(4일) 독일 빈터베르크에서 열린 대회 봅슬레이 남자 4인승 경기에서 1, 2차 시기 합계 1분 49초 69의 기록으로 10위에 자리했습니다.

김진수 팀과 입상권의 격차는 0.56초였습니다.

썰매 강국 독일 팀이 1~3위를 싹쓸이했습니다.

프란체스코 프리드리히 팀이 김진수 팀보다 0.62초 빠른 1분 49초 07의 기록으로 우승했고, 요하네스 로크너 팀(1분 49초 09)과 아담 아무르 팀(1분 49초 13)이 각각 2, 3위를 차지했습니다.

전날 열린 봅슬레이 남자 2인승에서는 파일럿 김진수와 브레이크맨 김형근(강원도청)으로 이뤄진 김진수 팀이 6위의 성적을 냈습니다.

남자 2인승 경기도 독일 팀이 포디움을 점령했으며, 3위 프리드리히 팀과 김진수 팀의 격차는 0.58초였습니다.

한편, 2일 열릴 예정이었던 이번 대회 스켈레톤 남자, 혼성 경기는 악천후로 취소돼 스위스 생모리츠에서 7~11일 개최되는 6차 대회로 미뤄졌습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기

