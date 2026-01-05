"제시간 도착이 낯설죠"…청주국제공항 국제선 상습 지연 이유는

▲ 청주국제공항

청주국제공항에서 국제선 항공편 지연 문제가 상습적으로 발생하면서 이용객 불만이 이어지고 있습니다.항공기 연결 문제 외에 군과 민간이 활주로를 공유하는 구조도 국제선 상습 지연의 원인으로 작용해 하루빨리 민간 전용 활주를 확보해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다.오늘(5일) 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 이연희(청주 흥덕) 의원이 한국공항공사로부터 받은 자료에 따르면 지난해 1월∼11월 청주공항에서 국제선 1만 1천930편 중 2천785편(23.3%)의 이륙·착륙이 지연됐습니다.이는 인천국제공항을 제외한 전국 5개 주요 지방 공항 중 가장 높은 수준입니다.인도네시아 발리 노선은 전체 61편 중 무려 52편이 지연(지연율 85.2%)됐습니다.베트남 다낭(44%), 중국 장가계(37%), 타이완 타오위안(33.7%), 중국 칭다오(30.7%) 등의 노선도 지연율이 높았습니다.한 저비용항공사(LCC)의 베트남 나트랑 노선의 경우 33편 중 29편이 지연될 만큼 운항 차질이 심각했습니다.나트랑 현지에서 여행안내 서비스를 제공하는 한 관계자는 "제시간에 비행기가 들어오는 게 이상할 정도로 매번 지연된다"며 "공항에서 하루 종일 기다렸다고 항의하는 손님들을 달래는 게 일이 됐다"고 분위기를 전했습니다.국제선 지연 사유는 주로 항공기 연결 문제인데 이는 기상 악화, 항공사 운영 효율성 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다.하지만 항공업계는 공군과 활주로를 공동 사용하는 청주공항의 구조적 한계 또한 항공편 지연에 적지 않은 영향을 미친다고 지적합니다.청주공항 활주로 2개 중 1개는 군 전용이고 나머지 1개는 군과 민항이 함께 사용합니다.청주공항이 군 당국으로부터 배정받아 운영 중인 슬롯(시간당 항공기 이착륙 횟수)은 7∼8회 수준에 그칩니다.인천(78회), 김포(41회), 김해(18~27회), 제주공항(35회)보다 현저히 낮습니다.청주국제공항 거점 항공사인 에어로케이 관계자는 "활주로를 공유하다 보니 민항사가 확보할 수 있는 슬롯(일정한 시간대 운항을 허가받은 권리)이 한정적"이라며 "운항 일정을 촘촘하게 짜다 보니 한번 지연이 발생하면 줄줄이 뒤로 밀려 연쇄 지연으로 이어질 수밖에 없다"고 설명했습니다.충북도는 청주공항 활성화를 위해 슬롯 확대를 지속해 건의하고 있으나 여의찮은 상황입니다.도 관계자는 "심야 비행 제한 시간(0시∼오전 6시까지)대 슬롯 확보를 위해 여러 차례 건의했지만, 청주공항이 인천공항 폐쇄 시 대체 착륙지 역할을 하는 데다 군 작전과 장병 휴식 등 여러 요인이 얽혀 있어 쉽지 않다"며 "그나마 최근 시간당 6∼7회에서 7∼8회로 소폭 늘어난 것"이라고 말했습니다.군 공항과 독립된 민간 전용 활주로를 건설해 슬롯을 확보해야 한다는 주장이 지역사회에서 제기돼온 배경입니다.이런 상황에서 올해 정부 예산에 청주국제공항 민간 활주로 건설 사전타당성 조사 용역비 5억 원이 반영돼 기대감을 낳고 있습니다.5년 주기로 수립되는 공항개발종합계획에 정식으로 반영된 단계는 아니지만, 사전타당성 용역비가 반영된 만큼 이달 발표 예정인 종합계획에 청주공항 관련 내용이 담길 것으로 도는 기대하고 있습니다.이 계획에 민간 활주로 건설 내용이 포함될 경우 국토교통부는 약 1년간 사전타당성 조사 연구용역에 착수하게 됩니다.도 관계자는 "국정과제 반영 등 청주공항 민간 활주로 건설 필요성에 대한 공감대가 형성되고 있다"며 "향후 정책 토론회와 청주공항 특별법 제정 등을 통해 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 노력하겠다"고 설명했습니다.청주공항에서는 총 35개 국제선이 취항 중이며, 지난해에는 8개월 만에 국제선 이용객 100만 명을 돌파하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)