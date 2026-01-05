2026년 초고소득 직장인 건보료 상한액 월 459만 원으로 인상

▲ 국민건강보험

2026년 새해 시작과 함께 수십억 원의 연봉을 받는 대기업 임원이나 기업 소유주 등 이른바 '슈퍼 리치' 직장인들이 부담해야 할 건강보험료 상한액이 인상됐습니다.오늘(5일) 보건복지부에 따르면 '월별 건강보험료액의 상한과 하한 고시' 개정안이 올해부터 본격 시행됨에 따라 초고소득층의 사회적 분담금이 작년보다 늘어나게 됐습니다.이번 개정의 핵심은 직장인이 회사에서 받는 월급에 부과되는 '보수월액 보험료' 상한액의 변화입니다.올해 1월부터 직장가입자의 보수월액 보험료 상한액은 기존 900만 8천340원에서 918만 3천480원으로 상향 조정됐습니다.건강보험료는 직장인과 회사가 절반씩 나눠 내는 것이 원칙이기에 이를 적용받는 초고소득 직장인 본인이 실제 급여에서 납부하는 상한액은 작년 월 450만 4천170원에서 올해 459만 1천740원으로 올랐습니다.결과적으로 해당 대상자들은 매달 약 8만 7천570원, 연간으로는 약 105만 원을 작년보다 더 부담하게 됩니다.월급 외에 이자, 배당, 임대 소득 등 부수 수입이 많은 직장인에게 별도로 부과되는 '소득월액 보험료'의 상한액도 1월 1일을 기해 동일하게 인상됐습니다.이에 따라 월급 외 소득만으로도 건보료 상한선을 내는 고소득 직장인 역시 올해부터는 해당 명목으로만 매달 459만 1천740원을 납부해야 합니다.만약 월급과 부수입 모두가 상한액에 해당하는 '슈퍼 직장인'이라면 본인 부담 보수월액 보험료와 소득월액 보험료를 합쳐 매달 900만 원 이상의 건강보험료를 지출하게 될 전망입니다.이런 상한액 조정은 2024년도 직장인 평균 보험료와 연동해 매년 이뤄지는 조치로 소득이 아무리 높아도 보험료가 무한정 올라가지 않게 하되, 최근의 보수 수준 변화를 반영해 형평성을 맞추는 데 목적이 있습니다.사회적 약자를 보호하기 위한 보험료 하한액도 소폭 상승했습니다.직장 및 지역가입자의 월별 보험료 하한액은 2025년 1만 9천780원에서 2026년 2만 160원으로 약 380원가량 조정됐습니다.(사진=연합뉴스)