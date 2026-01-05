뉴스
1.7초의 기적…선두 잡은 '역전 버저비터'

편광현 기자
작성 2026.01.05 07:50 조회수
<앵커>

프로농구 KT가 윌리엄스 선수의 극적인 '결승 버저비터'로 선두 LG에 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.

편광현 기자입니다.

<기자>

LG가 75:74 1점 차로 앞선 종료 직전, KT 문정현의 슛이 빗나가고 박민재의 골밑슛은 LG 유기상이 막아냅니다.

1.7초를 남기고 리드를 지킨 LG는 승리한 듯 환호했지만, 최후에 웃은 것은 KT였습니다.

마지막 기회에서 데릭 윌리엄스가 패스를 받자마자 던진 미들슛이 종료 버저와 함께 림을 갈랐고,

[해설자 : 오늘은 데릭의 날입니다!]

수원 체육관은 열광의 도가니가 됐습니다.

짜릿한 결승 버저비터로 선두 LG에 1점 차 역전극을 쓴 KT는 4연승을 질주했습니다.

---

여자 농구는 유료 입장 기준 최다인 5천 700여 팬들이 찾은 가운데 화려한 별들의 잔치가 열렸습니다.

숨겨왔던 춤 실력을 뽐내며 코트에 등장한 선수들은 다양한 득점 세리머니로 풍성한 볼거리를 제공했고, 25점을 올리며 팀 포니블의 승리를 이끈 BNK 변소정이 MVP에 선정됐습니다.

(영상편집 : 박기덕)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기

