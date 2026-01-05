'미우새' 서장훈, 사랑꾼 최수종의 하희라 연극 '전회차 관람'에 "지독한 사랑"

하희라가 남편 최수종을 언급했다.



4일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 하희라가 스페셜 MC로 등장했다.



이날 방송에서 신동엽은 "비밀로 할 테니 대체 어느 병원을 다니시는 거냐?"라고 물었다. 그러면서 과거와 달라진 것 없는 여전한 그의 미모에 감탄했다.



새해 연극 무대에 오른다는 하희라에 서장훈은 "예전에도 연극을 하셨는데 당시 남편 최수종 씨가 전회차 관람을 했다고 하더라. 그리고 그것도 모자라서 마지막날 깜짝 이벤트까지 했다는데 이번 공연도 전회차 관람이 예정되어 있나?"라고 물었다.



그러자 하희라는 "이번 공연도 다 올 생각을 하고 있다"라고 말했다. 이에 서장훈은 "다른 일은 아예 안 하시냐?"라고 물어 폭소를 자아냈다.



하희라는 "진짜 전회차를 다 보는 게 지루하지 않은지 물었는데 너무 재밌다고 하더라. 나보다 대사를 더 외울 정도로 뭘 틀렸는지도 알고 호흡이 달라진 것도 알더라. 모든 스태프들 중에서도 가장 많이 이 연극을 본 사람이 최수종 씨다"라고 밝혔고, 이에 서장훈은 "지독한 사랑"이라며 진저리를 쳐 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)