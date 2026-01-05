'런닝맨' 지석진, 14년째 '올해를 빛낸 예능인 1위' 유재석에 "다 잘 되면 기분이 어떠냐?"

지석진이 유재석을 향한 거칠 축하를 건넸다.



4일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 새해 첫 방송을 맞아 시청자들에게 새해 인사를 건넸다.



이날 유재석은 "시청자 여러분 병오년 새해 복 많이 받으시라"라고 했다. 그러자 지석진은 "올해가 병오년이야? 어떻게 아냐? 집에서 공부하냐?"라며 유재석에게 시비를 걸었다.



이어 제작진은 14년째 올해를 빛낸 예능인 1위를 지키고 있는 유재석을 언급하며 축하 인사를 건넸다.



그러자 멤버들은 "이걸 어떻게 하지? 14년 동안 어떻게 유지를 하냐? 대단하다 정말"이라며 감탄했다.



이에 유재석은 "하고 싶다고 할 수 있는 게 아니니까 감사할 뿐이다"라며 사랑을 보내주신 분들에게 고마움을 전했다.



그런데 이때 이를 보던 지석진은 "이러다가 2위 하면 슬프겠다?"라고 했다. 이에 유재석은 "이 형 알지? 작년에도 이 얘기를 똑같이 했다"라고 웃었다.



그러자 멤버들은 "형 여기에 시기 질투가 가득하다"라며 지석진을 놀렸다. 이어 지석진은 유재석을 향해 "기분이 어떠냐? 다 잘 되면? 아니 막 다 잘 되면 기분이 어떨까?"라며 유재석의 뺨을 치며 거친 축하를 보내 눈길을 끌었다.



