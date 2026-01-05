케냐서 '거대 상아' 명물 희귀종 코끼리 54살로 자연사

▲ 3일(현지시간) 생을 마감한 케냐 슈퍼 터스크 코끼리 크레이그

동부 아프리카 케냐에서 거대한 상아를 가진 희귀종 '슈퍼 터스커' 코끼리가 죽어 현지인들의 애도가 이어지고 있습니다.AP통신에 따르면 케냐야생동물관리청(KWS)은 3일(현지시간) 성명에서 "땅을 쓸 듯하게 거대한 상아와 차분하고 위엄 있는 모습을 유명한 슈퍼 터스커 크레이그가 54살의 나이로 세상을 떠났다"고 전했습니다.코끼리 보호단체인 암보셀리재단은 크레이그가 자연사했다며 "크레이그가 자연스럽게 생을 마감할 수 있도록 노력해준 모든 분께 감사드린다"고 밝혔습니다.크레이그는 케냐 남부 탄자니아 접경의 야생동물 보호구역인 암보셀리 국립공원의 명물로 관광객들의 사랑을 받아 왔습니다.KWS는 크레이그가 차분한 성격으로 "방문객들이 사진을 찍을 때 종종 참을성 있게 멈춰 서곤 했다"고 설명했습니다.크레이그는 2021년 맥주 제조사 이스트아프리카브루어리스(EAB)의 인기 맥주 '터스커'를 통해 공식 후원 대상이 되기도 했다고 AP통신은 덧붙였습니다.현지 방송사 NTC는 "아프리카에 남은 마지막 휴퍼 터스커 코끼리 중 하나인 희귀종"이라며 크레이그의 죽음에 시민들의 애도가 이어지고 있다고 보도했습니다.슈퍼 터스커 코끼리는 바닥에 닿을 정도로 매우 긴 상아를 가진 아프리카코끼리로 현재 야생에 20여 마리만 남은 것으로 추정됩니다.슈퍼 터스커(거대한 상아)는 주로 40살 이상 된 수컷에서 나타나며 한쪽에 45㎏을 넘는 것으로 알려졌습니다.(사진=케냐야생동물관리청(KWS), AP, 연합뉴스)