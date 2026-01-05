[단독] "최저 시급만 주시면"…'아들 취업' 직접 청탁?

<앵커>



김병기 의원이 둘째 아들에게 숭실대 편입에 필요한 이른바 스펙을 만들어주기 위해서 한 중소기업에 직접 취업을 청탁했다는 진술을 경찰이 확보했습니다. 김 의원이 해당 중소기업의 민원을 해결해줬다는 진술도 나온 것으로 확인됐습니다.



배성재 기자가 취재했습니다.



<기자>



김병기 의원의 둘째 아들 김 모 씨는 지난 2023년 3월 숭실대 혁신경영학과에 편입학했습니다.



해당 학과는 대학과 기업이 계약을 통해 입학 정원외로 기업체 직원이 다니게 하는 '계약학과'입니다.



일반 편입에 필요한 외국어 시험 성적 대신 10개월 이상 근무 경력이 요구되는데, 김 씨는 공교롭게도 편입학 10달 전 한 중소기업에 취업합니다.



김 의원의 전 보좌진은 김 의원이 직접 해당 업체 대표와 통화하며 "최저 시급만 주시면 된다, 제가 은혜를 갚겠다, 대학 편입만 하면 된다"고 말한 것을 들었다고 경찰에 진술했습니다.



김 씨가 다녔다는 업체 직원들은 당시 김 씨가 출근하는 모습을 거의 못 봤다고 말했습니다.



[해당 업체 직원 : 잘, 그냥 거의 못 봤다고 들었어요. 그 일 터지고 나서 다녔는지도 모른다….]



그런데도 업체는 임금뿐 아니라 계약학과 특성에 따라 김 씨의 4학기 등록금 절반가량을 부담한 것으로 파악됐습니다.



해당 업체는 지능형 교통체계 ITS 사업을 주력으로 하는데, 당시 국회 국토교통위원이었던 김 의원은 그 해 국정감사에서 ITS 사업 관련 질의를 했습니다.



[김병기/더불어민주당 의원 (지난 2022년 10월, 국토교통위) : ITS 사업을 국토부에서 이관받아 가면, 이관받아 간 부서에서 해야지….]



[김일환/당시 한국도로공사 사장 직무대행 (지난 2022년 10월, 국토교통위) : 이관이라기보다는 원래 국토부 건데 우리한테 줬던 것을 회수해 가는 것으로 보시는 게 맞습니다.]



[김병기/더불어민주당 의원 (지난 2022년 10월, 국토교통위) : 제발 좀 끼어들지 마세요.]



김 의원의 전 보좌진은 해당 업체를 위한 질의 등 용역 관련 민원을 김 의원이 해결해주기도 한 것으로 알고 있다고 경찰에 진술했습니다.



김 의원 측은 해당 의혹에 대해서도 사실무근이라며 전면 부인했습니다.



경찰에는 김 의원이 지난 정부 시절 배우자의 구의회 법인카드 사용 의혹에 대한 경찰 수사를 무마해달라며 국민의힘 소속 의원에게 청탁했다는 의혹으로 새로운 고발장도 접수됐습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 위원양, 디자인 : 장예은, VJ : 노재민)