"마두로 경호팀 대부분 살해"…사망자 80명으로 늘어

<앵커>



베네수엘라는 마두로 대통령의 체포 과정에서 경호팀 대부분과 무고한 민간인들이 희생됐다면서 강하게 비판했습니다. 미군의 공격으로 숨진 사람들은 현재까지 80명으로 파악된 것으로 전해졌습니다.



정성진 기자입니다.



<기자>



마두로 대통령 생포 하루 만에 베네수엘라 국방장관은 대국민 성명을 통해 미국의 비겁한 납치 행위를 단호히 거부한다고 밝혔습니다.



블라디미르 파드리노 국방장관은 특히, 미군의 마두로 생포 과정에서 대통령 경호팀 대부분이 살해됐다고 강조했습니다.



[블라디미르 파드리노/베네수엘라 국방장관 : 마두로 대통령의 경호팀, 군인, 그리고 무고한 민간인을 대부분 잔인하게 살해한 후 이뤄졌습니다.]



정확한 사상자 수는 밝히지 않았는데, 미국 뉴욕타임스는 베네수엘라 고위 당국자의 마을 인용해 미군 공격으로 인한 사망자 수가 경호팀과 민간인 등 80명으로 늘었다고 보도했습니다.



사망자 수는 더 늘어날 수 있다는 관측도 나옵니다.



미군은 마두로 대통령 생포 작전을 위해 베네수엘라 수도 카라카스를 포함해 4개 주를 공습했는데, 공습 지역 중에는 저소득층 주거 지역의 아파트 건물도 포함됐습니다.



국가 비상사태를 선포한 베네수엘라는 무장 투쟁을 위한 방어 태세에 돌입했습니다.



파드리노 국방장관은 제국의 침략에 맞서기 위해 군대가 전국적으로 동원돼 완전한 작전 준비 태세를 갖췄다고 밝혔습니다.



[블라디미르 파드리노/베네수엘라 국방장관 : 베네수엘라군 최고사령부는 보시다시피 제국의 침략에 맞서 하나로 뭉쳤습니다.]



베네수엘라는 베네수엘라 다음에는 어떤 나라도 공격 대상이 될 수 있다며 세계 질서에 대한 심각한 위협이라고 경고했습니다.



(영상편집 : 정성훈)