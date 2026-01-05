미 뉴욕 압송된 마두로…연행 중 여유 보이더니 꺼낸 말

<앵커>



마약 테러리즘 혐의로 미국으로 압송된 마두로 대통령이 한국 시간으로 내일(6일) 새벽 2시에 미국 법정에 섭니다. 워싱턴 연결합니다.



이한석 특파원, 마두로 대통령은 뉴욕에서 재판을 받게 되는거죠?



<기자>



마두로 대통령은 한국 시간으로 내일 새벽 2시 뉴욕 맨해튼의 뉴욕 남부연방지방법원에 출석합니다.



기소 인정 여부 절차를 밟게 됩니다.



마두로는 마약 밀매와 돈 세탁 등 마약 테러리즘 혐의로 재판에 넘겨졌는데요.



새로운 공소장에는 부인과 아들, 베네수엘라 내무장관도 기소 대상에 추가가 됐습니다.



마두로는 어제 저녁 미국 뉴욕 맨해튼에 도착해서 마약단속국으로 넘겨졌는데 연행되는 일부 장면이 공개가 됐습니다.



비교적 여유로운 표정으로 자신을 연행하는 요원들에게 인사하는 모습도 담겼습니다.



[마두로/베네수엘라 대통령 : 잘 자요. 새해 복 많이 받으세요.]



트럼프 대통령은 한 달 전 비슷한 혐의로 미국 법원에서 유죄를 선고받은 오를란드 에르난데스 전 온두라스 대통령이 불공정하게 박해받았다고 사면을 했는데요.



미국 민주당에서는 같은 마약 밀매자를 다르게 판단한 것을 두고 위선이라고 강하게 비난을 하고 있습니다.



<앵커>



루비오 국무장관이 베네수엘라 석유를 적대국들이 통제하는 것은 용납할 수가 없다고 했는데, 이것은 미국이 관리하겠다는 뜻인 거죠?



<기자>



마코 루비오 국무장관, 곧 베네수엘라 총독 직함을 갖게 될 거다 이런 언론 보도가 나오고 있는데요, 베네수엘라 권력 이양기를 이끌어 갈 핵심 인물로 꼽힙니다.



미 NBC 방송에 출연을 했는데 미국은 석유가 충분히 있기 때문에 베네수엘라 석유가 필요하지 않다고 말했습니다.



다만, 베네수엘라의 석유가 미국의 적대국들에 의해 통제되는 것은 용납할 수 없다면서 적대적인 국가로 중국과 러시아, 이란, 이 세 나라를 지목했습니다.



특히 베네수엘라가 더 이상 남미의 반미 기지로 활용되지 않도록 하겠다며 경고장을 날렸습니다.



[마코 루비오/미 국무장관 : 미국은 서반구가 미국의 적대국, 경쟁국, 그리고 라이벌들의 작전 기지가 되는 것을 용납하지 않을 것입니다.]



<앵커>



베네수엘라를 향한 미국의 경고 메시지도 더 세졌다면서요?



<기자>



트럼프 미 대통령은 니콜라스 마두로 대통령 체포 이후에 정상 역할을 하게 된 델시 로드리게스 부통령을 향해서 옳은 일을 하지 않는다면 매우 큰 대가를 치르게 될 거라고 말했습니다.



어제 회견에서 로드리게스 부통령이 미국과 협력할 의사를 비공개로 밝혔다며 긍정적으로 평가했던 것과는 대조적입니다.



앞서 로드리게스 부통령은 트럼프 기자회견 직후 비상 내각회의에서 우리의 유일한 대통령은 마두로다, 베네수엘라는 그 어떤 나라의 식민지도 되지 않을 거라며 저항 의지를 내비쳤는데요.



트럼프 대통령의 발언은 이에 대한 경고의 메시지로 해석됩니다.



마코 루비오 국무장관도 한술 더 떴습니다.



마두로와 다른 선택을 하라며 올바른 결정을 내리지 않는다면 다양한 수단을 계속 유지할 거라고 압박했습니다.



카리브해에 군사력을 동원하거나 석유 봉쇄 조치를 이어나갈 거라는 의미로 해석됩니다.



(현장진행 : 박은하, 영상편집 : 김준희)