1. "적대국의 베네수엘라 석유 통제 용납 못 해"



루비오 미 국무장관이 적대국이 베네수엘라의 석유를 통제하는 것은 용납하지 않겠다고 경고했습니다. 트럼프 대통령은 베네수엘라 부통령을 향해 옳은 일을 하지 않는다면 큰 대가를 치르게 될 거라고 말했습니다.



2. "경호팀 대부분 피살…사망자 80명으로 늘어"



마두로 베네수엘라 대통령에 대한 미국의 체포 작전 중 대통령 경호팀 대다수가 미군에 의해 살해됐다고 베네수엘라 측이 밝혔습니다. 미국 뉴욕타임스는 이번 공격으로 인한 사망자 수가 대통령 경호 인력과 민간인들을 포함해 80명으로 늘었다고 보도했습니다.



3. 오늘 한중 정상회담…'민감 현안'도 논의



중국을 국빈 방문한 이재명 대통령이 오늘(5일) 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 합니다. 양국의 경제 협력, 한반도 평화 문제뿐만 아니라 한한령 등 민감한 현안도 논의될 것으로 보입니다.



4. 부산 아파트에서 불…주민 50여 명 대피



어제 저녁 부산 사하구의 한 아파트 옥상에서 불이 났습니다. 다친 사람은 없었지만 주민 50여 명이 급히 대피했습니다.