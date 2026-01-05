마두로 대통령 경호팀 대부분 미군에 피살…"사망자 80명으로 늘어"

▲ 눈 가려진 채 압송되는 베네수엘라 마두로 대통령

미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송 작전 중 마두로 대통령의 경호팀 대다수가 미군에 살해됐다고 베네수엘라 측이 밝혔습니다.블라디미르 파드리노 베네수엘라 국방부 장관은 현지시간 4일 자국민을 대상으로 한 방송 연설에서 미국의 마두로 대통령 체포를 강하게 규탄하면서 "이 범죄는 어제 그의 경호팀 대부분인 군인 및 무고한 민간인들이 냉혈하게 살해된 후 자행됐다"고 말했습니다.다만 파드리노 장관은 정확한 사상자 수는 밝히지 않았습니다.파드리노 장관은 또 델시 로드리게스 부통령이 대통령 권한대행직을 수행하기로 한 것을 지지하며 자국 군대가 전국적으로 동원돼 주권을 보장하고 있다고 강조했습니다.미 일간 뉴욕타임스는 베네수엘라 고위 당국자의 말을 인용해 전날 미군 공격으로 인한 사망자 수 집계치가 마두로 대통령 경호 인력과 민간인들을 포함해 80명으로 늘었다고 보도했습니다.베네수엘라 당국자는 사망자 수 집계치가 더 늘어날 수 있다고 전했습니다.전날 미군은 베네수엘라 수도 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이다주를 공습했습니다.미 육군의 최정예 특수부대인 델타포스는 안전가옥을 급습, 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송했습니다.미군의 공습 대상 지역 중에는 카라카스 공항 서쪽 해안가의 저소득층 주거 지역인 카티아 라 마르의 아파트 건물도 포함돼, 일부 주민이 사망하거나 중상을 입은 것으로 전해졌습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 작전에서 미군 사망자는 없었다고 전날 언론 인터뷰에서 밝혔습니다.트럼프 대통령은 또 마두로 대통령 체포 작전 과정에서 "많은 쿠바인들이 목숨을 잃었다. 그들은 마두로를 보호하고 있었다"며 쿠바 측 경호 인력 중 사망자가 다수 나왔음을 시사했습니다.