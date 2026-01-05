마두로 대통령 경호팀 대부분 미군에 피살…"사망자 80명으로 늘어"

▲ 눈 가려진 채 압송되는 베네수엘라 마두로 대통령
미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포·압송 작전 중 마두로 대통령의 경호팀 대다수가 미군에 살해됐다고 베네수엘라 측이 밝혔습니다.
블라디미르 파드리노 베네수엘라 국방부 장관은 현지시간 4일 자국민을 대상으로 한 방송 연설에서 미국의 마두로 대통령 체포를 강하게 규탄하면서 "이 범죄는 어제 그의 경호팀 대부분인 군인 및 무고한 민간인들이 냉혈하게 살해된 후 자행됐다"고 말했습니다.
다만 파드리노 장관은 정확한 사상자 수는 밝히지 않았습니다.
파드리노 장관은 또 델시 로드리게스 부통령이 대통령 권한대행직을 수행하기로 한 것을 지지하며 자국 군대가 전국적으로 동원돼 주권을 보장하고 있다고 강조했습니다.
미 일간 뉴욕타임스는 베네수엘라 고위 당국자의 말을 인용해 전날 미군 공격으로 인한 사망자 수 집계치가 마두로 대통령 경호 인력과 민간인들을 포함해 80명으로 늘었다고 보도했습니다.
베네수엘라 당국자는 사망자 수 집계치가 더 늘어날 수 있다고 전했습니다.
전날 미군은 베네수엘라 수도 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이다주를 공습했습니다.
미 육군의 최정예 특수부대인 델타포스는 안전가옥을 급습, 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송했습니다.
미군의 공습 대상 지역 중에는 카라카스 공항 서쪽 해안가의 저소득층 주거 지역인 카티아 라 마르의 아파트 건물도 포함돼, 일부 주민이 사망하거나 중상을 입은 것으로 전해졌습니다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 작전에서 미군 사망자는 없었다고 전날 언론 인터뷰에서 밝혔습니다.
트럼프 대통령은 또 마두로 대통령 체포 작전 과정에서 "많은 쿠바인들이 목숨을 잃었다. 그들은 마두로를 보호하고 있었다"며 쿠바 측 경호 인력 중 사망자가 다수 나왔음을 시사했습니다.
