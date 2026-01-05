'아바타 3' 흥행 수입 1.5조 원…시리즈 통산 9조 원 돌파

▲ 영화 '아바타 3'가 상영되고 있는 서울 시내의 한 영화관. 시민들이 영화 예매를 하고 있다.

'아바타' 시리즈의 세 번째 작품인 '아바타: 불과 재'가 전 세계 흥행 수입 10억 달러를 돌파했다고 이 영화의 투자배급사 월트디즈니컴퍼니가 현지시간 4일 밝혔습니다.디즈니와 미국의 영화흥행수입 집계사이트 '박스오피스 모조'에 따르면 '아바타 3'은 전날까지 전 세계 영화관에서 약 10억 8천310만 달러, 약 1조 5천662억 원의 티켓 매출을 올렸습니다.북미 기준으로 지난달 19일 개봉한 이후 2주 남짓한 기간에 거둔 성과입니다.지역별로 보면 북미에서 3억 600만 달러, 북미 외 지역에서 7억 7천710만 달러를 벌어들였습니다.디즈니는 특히 중국 1억 3천800만 달러, 프랑스 8천100만 달러, 독일 6천400만 달러, 한국 4천400만 달러 등으로 성과를 올렸다고 전했습니다.앞서 시리즈 전작인 '아바타'(2009년)와 '아바타: 물의 길'(2022년)은 총 흥행 수입으로 각각 29억 2천371만 달러, 23억 4천348만 달러를 기록한 바 있습니다.이번 '아바타 3'까지 시리즈 세 편 통산 흥행 수입은 63억 5천만 달러, 약 9조 1천821억 원을 넘어섰습니다.디즈니는 "제임스 캐머런 감독의 획기적인 시리즈가 또 하나의 기념비적인 성과를 공고히 했다"며 "'아바타: 불과 재'는 프리미엄 상영관 수요와 장기 해외 상영을 통해 지속적인 흥행 성적을 내고 있다"고 전했습니다.디즈니의 2025년 개봉작 중에는 '주토피아 2'와 '릴로 & 스티치'에 이어 '아바타 3'이 흥행 수입 10억 달러를 돌파한 세 번째 작품으로 기록됐습니다.(사진=연합뉴스)