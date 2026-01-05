뉴스
"연락 안돼" 영하 10도에 잠옷차림…12시간 후 기적

SBS 뉴스
영하 10도의 강추위 속에서 치매에 걸린 할머니가 실종됐다 무사히 발견되는 일이 있었다고요?

경북 상주에서 있었던 일인데요.

지난 2일 새벽, 치매를 앓고 있는 89살 할머니가 가족이 잠든 사이 잠옷 차림으로 집 밖으로 나간 뒤 연락이 끊긴 겁니다.

당시 상주 지역의 새벽 기온은 영하 10도 안팎으로, 장시간 밖에 있을 경우 저체온증 위험이 큰 상황이었는데요.

거동이 불편해 평소에도 기어서 이동하던 할머니였기 때문에 구조대는 멀리 가지 못했을 것으로 보고 주택가 인근과 농로, 야외 지역 등을 중심으로 수색을 벌였습니다.

하지만 날이 밝도록 할머니를 찾을 수 없었고 수색 범위를 넓혀 집중수색에 나섰습니다.

그 결과 구조대는 집에서 약 1km 떨어진 밭에서 실종 약 12시간 만에 기적처럼 할머니를 발견했는데요.

할머니는 손발에 약간의 동상 증상을 보인 걸 제외하고 다행히 생명에는 지장이 없는 상태로 병원으로 옮겨져 치료를 받았습니다.

소방당국은 "영하의 날씨 속에서 고령의 할머니가 12시간을 버틴 건 기적에 가까운 일" 이라며 무사히 구조돼 정말 다행이라고 전했습니다.

(화면출처 : 상주소방서)
(화면출처 : 상주소방서)
