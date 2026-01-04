여자배구 올스타전 '최다 관중'…MVP는 변소정

▲ 4일 부산 사직체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 올스타페스티벌에서 팀 포니블 변소정(BNK)이 MVP를 수상하고 있다.

여자프로농구 올스타전에서 변소정, 진안 등이 활약한 '팀 포니블'이 신지현, 김소니아 등이 분전한 '팀 유니블'에 승리를 거뒀습니다.박정은 부산 BNK 감독이 지휘한 '팀 포니블'은 오늘(4일) 부산 사직체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 올스타전에서 이상범 부천 하나은행 감독이 이끈 '팀 유니블'을 100대 89로 물리쳤습니다.부산에서는 2019-2020시즌 이후 6년 만에, 사직체육관에서는 처음으로 열린 이번 올스타전은 20명의 선수가 WKBL의 새 캐릭터 이름을 딴 '팀 유니블', '팀 포니블'로 나눠 경쟁했습니다.'팀 유니블'에는 올스타 투표 1위 이이지마 사키를 필두로 김소니아, 신지현, 이해란 등이 나섰습니다.'팀 포니블'로는 투표 2위 김단비(우리은행)를 비롯해 강이슬, 박소희, 진안 등이 출전했습니다.최우수선수는 25점을 넣어 팀 포니블의 승리에 앞장선 변소정이 차지했습니다.변소정은 기자단 투표에서 총 62표 중 43표를 받아 박소희(11표)를 큰 격차로 따돌렸습니다.올스타전에 처음 출전한 변소정은 최다 득점자에게 주는 득점상도 거머쥐었습니다.MVP 상금은 300만 원, 득점상 상금은 200만 원입니다.베스트 퍼포먼스상(상금 200만 원)은 김단비에게 돌아갔습니다.사직체육관 옆 사직야구장을 안방으로 쓰는 프로야구 롯데 자이언츠의 프랜차이즈 스타 전준우의 시투로 시작된 올스타전에서 1쿼터엔 김소니아(7점), 강유림(6점) 쌍포를 앞세운 팀 유니블이 37대 35로 근소하게 앞섰습니다.2쿼터엔 각 팀 감독의 출전으로 희비가 엇갈렸습니다.2쿼터 초반 소속팀 이상범 감독에게서 볼을 빼앗은 팀 포니블의 박소희가 39대 37로 전세를 뒤집는 득점을 만들어냈고, 이후 변소정의 연속 외곽포가 터지며 팀 포니블이 52대 44로 리드했습니다.2쿼터 막바지에는 선수 시절 '명품 포워드'로 이름을 날린 박정은 감독이 3점 슛 두 방을 꽂으며 팀 포니블이 62대 57로 앞선 채 전반을 마쳤습니다.팀 포니블은 3쿼터엔 이명관과 변소정이 각각 8점과 7점으로 득점을 모두 책임진 데 힘입어 77대 60으로 크게 앞섰습니다.3쿼터 4분 40여 초를 남기고는 현역 때 명 가드였던 최윤아 신한은행 감독이 변소정에게 날카로운 패스를 보내 어시스트하며 팀 포니블이 69대 59를 만들기도 했습니다.4쿼터엔 초반 신지현과 이이지마 등의 외곽포가 폭발하며 팀 유니블이 힘을 내 5분 50여 초를 남기고 83대 83 동점을 만들기도 했으나 강이슬의 외곽포로 응수한 팀 포니블이 근소한 리드를 이어가며 승리에 가까워졌습니다.4쿼터 2분 7초를 남기고는 변소정의 3점 플레이로 팀 포니블이 93대 85로 도망가 승기를 굳혔습니다.팀 포니블에선 변소정 외에 진안(14점 7리바운드 6어시스트), 신이슬(12점) 등이 활약했고, 팀 유니블에선 신지현이 19점, 김소니아가 16점 7리바운드를 남겼습니다.경기 중 진행된 3점 슛 콘테스트(우승 상금 100만 원)에서는 BNK의 이소희가 역대 최다 4번째 우승에 도전한 강이슬을 따돌리고 우승했고, 다양한 기술 능력을 겨루는 스킬 챌린지(상금 100만 원)에서도 이소희가 정상에 올라 총 200만 원의 상금을 챙겼습니다.오늘 사직체육관에는 5천759명이 입장, 올스타 경기 유료 입장 기준으로는 최다 관중이 기록됐다고 WKBL은 전했습니다.축제를 즐긴 여자프로농구는 오는 10일 정규리그를 재개합니다.(사진=연합뉴스)