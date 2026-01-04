현대캐피탈, 대한항공에 시즌 첫 연패 안기며 1위 맹추격

▲ 환호하는 현대캐피탈 허수봉

남자 프로배구 현대캐피탈이 대한항공에 올 시즌 첫 연패를 안기며 1위 추격에 시동을 걸었습니다.현대캐피탈은 오늘(4일) 인천 계양체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 방문 경기에서 대한항공에 3대 0으로 완승했습니다.이번 시즌 앞선 두 차례 대결에서 모두 패배했던 현대캐피탈은 세 번째 대결에서 처음으로 승점 3을 따냈습니다.리그 2위 현대캐피탈은 12승 7패, 승점 38로 1위 대한항공(14승 5패·승점 41)을 승점 3차로 추격했습니다.현대캐피탈은 허수봉과 신호진이 팀에서 가장 많은 14점을 낸 가운데 바야르사이한과 레오가 11득점을 올리는 등 4명의 선수가 고르게 두 자릿수 점수를 냈습니다.단독 1위를 유지하며 고공비행하던 대한항공은 에이스 정지석이 발목 부상으로 이탈한 뒤 1승 3패의 부진에 빠졌습니다.시즌 첫 연패와 셧아웃 패배를 당한 대한항공은 1세트부터 3세트까지 한 번도 20점을 넘기지 못하는 등 극도로 부진했습니다.정지석과 임재영 두 아웃사이드 히터가 줄줄이 빠진 대한항공은 외국인 주포 러셀을 아웃사이드 히터로 돌리고, 아포짓 스파이커로 임동혁을 내보내는 강수를 뒀습니다.리시브를 어느 정도 포기하고, 공격력을 극대화한다는 선택이었습니다.결과적으로 이 선택은 실패였습니다.러셀은 1세트 8득점에 공격 성공률 70%로 활약했으나 현대캐피탈의 목적타 서브 표적이 됐습니다.러셀의 1세트 리시브 효율은 0%였고, 결국 경기 중반 곽승석과 잠시 교체되기도 했습니다.현대캐피탈은 16대 15에서 시작한 허수봉 서브 때 6연속 득점하며 상대 리시브를 완전히 무너뜨린 가운데 1세트를 25대 17로 마무리했습니다.2세트에도 현대캐피탈은 자멸하는 대한항공을 사정없이 몰아붙였습니다.허수봉의 서브 에이스를 앞세워 4대 0으로 2세트를 시작한 현대캐피탈은 상대의 연이은 범실로 쉽게 경기를 풀었습니다.대한항공은 세트 중반 포지션 폴트라는 집중력 부족마저 노출하며 추격 의지를 스스로 꺾었습니다.3세트에서도 현대캐피탈은 승기를 놓치지 않고 25대 18로 손쉽게 경기를 마무리했습니다.대전 충무체육관에서 열린 여자부 경기에서는 3위 흥국생명이 최하위 정관장에 세트 점수 3대 0으로 완승했습니다.승점 33(10승 10패)을 쌓은 흥국생명은 4위 GS칼텍스(9승 10패, 승점 28)와 간격을 벌리고 3위 자리를 지켰습니다.흥국생명은 레베카가 19득점, 김다은이 17득점으로 쌍포가 36점을 합작해 상대를 압도했습니다.정관장은 아시아 쿼터 선수인 인쿠시가 데뷔 후 개인 최다인 16득점에 성공했으나 팀 패배로 빛이 바랐습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)