김병기, 경찰에 줄고발…'아들 취업청탁·편입시도' 진술도

▲ 더불어민주당 김병기 의원
더불어민주당 김병기 의원의 새로운 비위 의혹이 연거푸 불거지며 각종 고발이 경찰에 빗발치고 있습니다.
시민단체 사법정의바로세우기시민행동은 5일 서울경찰청에 김 의원과 청와대 김현지 제1부속실장 등 6명을 뇌물수수, 정치자금법 위반, 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 고발한다고 오늘(4일) 밝혔습니다.
동작구 전(前) 구의원들이 '김 의원에게 공천헌금을 건넸다'며 낸 탄원서를 당시 이재명 당 대표의 보좌관인 김 실장이 전달받은 뒤 무마한 게 아니냐는 의혹이 있다는 겁니다.
이는 탄원서를 처음 받은 민주당 이수진 전 의원의 주장이기도 합니다.
사세행은 "김 의원은 총선을 앞두고 불법 정치자금을 수수했고, 탄원서가 전부 사실무근이라는 취지의 허위사실을 당 대표 및 윤리감찰단에 보고해 민주당의 총선 공천 업무를 훼손했으므로 죄책을 져야 마땅하다"라고 주장했습니다.
이 전 의원은 "보좌관에게 탄원서를 당 대표실에 전달하라 하니, 김현지 보좌관에게 보내겠다고 했다"며 "당 윤리감찰단에 확인을 해봤더니 탄원서 자체를 모르는 것처럼 얘기했다.
그렇게 감찰이 무마되고 당사자들은 컷오프(공천배제)됐다"고 언급했습니다.
김 의원은 지난해 여당이었던 국민의힘의 실세 의원에게 아내에 대한 수사 무마 청탁을 했다는 혐의(청탁금지법 위반 등)로도 고발당했습니다.
국민의힘 A 의원과 당시 동작경찰서장 B 총경 등도 고발장에 함께 이름을 올렸습니다.
당시 경찰은 김 의원 아내 이 씨가 2022년 7∼9월 한 동작구의원의 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹을 입건 전 조사(내사) 중이었습니다.
경찰은 2개월간 내사를 벌인 결과 무혐의로 내사 종결했습니다.
하지만 이 같은 사건 처리 과정에 이 의원의 청탁 의혹이 있다는 게 전 보좌진들의 주장입니다.
이들은 지난해 11월 경찰에 이 같은 의혹을 진술했으나 수사로 이어지지 않았습니다.
당시 진술에는 김 의원의 부탁으로 A 의원이 B 총경에게 '무리하게 수사하지 말라'는 말을 했으며, 김 의원이 수사 관련 서류를 전달받기도 했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.
다만, A 의원과 B 총경은 모두 의혹을 부인하고 있습니다.
두 사람은 개인적으로 연락할만한 사이가 아니며 실제로 소통한 적도 없다는 입장입니다.
이와 함께 진술에는 김 의원이 아들의 숭실대 계약학과 편입을 위해 한 중소기업 회장과 관계자를 만나 직접 취업을 청탁했으며, 향후 기업의 민원을 해결해주기도 했다는 내용도 담겼습니다.
또 아들의 해외 대학 한국캠퍼스 편입을 위해 보좌진과 지역구 의원이 김 의원 아들과 아내를 수행해 인천 송도의 여러 대학을 돌며 편입 상담에 동원되도록 했다는 내용도 포함됐습니다.
이에 대해 김 의원은 모두 부인하고 있습니다.
서울시의원 공천 신청자였던 김경 현 시의원에게 1억 원을 수수하고 이를 김 의원과 상의한 의혹을 받는 강선우 의원에 대해서도 추가 고발이 예고됐습니다.
강 의원을 고발한 정의당 이상욱 서울 강서구위원장은 5일 고발인 조사를 받으며 강 의원과 그의 전 보좌관, 김 시의원 등 3명을 뇌물 등의 혐의로 추가 고발한다고 밝혔습니다.
이 위원장은 페이스북을 통해 "이번 추가 고발은 사건의 성격에 걸맞은 전면적이고 독립적인 수사를 요구하기 위한 것"이라고 말했습니다.
