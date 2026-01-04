김병기, 경찰에 줄고발…'아들 취업청탁·편입시도' 진술도

▲ 더불어민주당 김병기 의원

더불어민주당 김병기 의원의 새로운 비위 의혹이 연거푸 불거지며 각종 고발이 경찰에 빗발치고 있습니다.시민단체 사법정의바로세우기시민행동은 5일 서울경찰청에 김 의원과 청와대 김현지 제1부속실장 등 6명을 뇌물수수, 정치자금법 위반, 위계에 의한 업무방해 등 혐의로 고발한다고 오늘(4일) 밝혔습니다.동작구 전(前) 구의원들이 '김 의원에게 공천헌금을 건넸다'며 낸 탄원서를 당시 이재명 당 대표의 보좌관인 김 실장이 전달받은 뒤 무마한 게 아니냐는 의혹이 있다는 겁니다.이는 탄원서를 처음 받은 민주당 이수진 전 의원의 주장이기도 합니다.사세행은 "김 의원은 총선을 앞두고 불법 정치자금을 수수했고, 탄원서가 전부 사실무근이라는 취지의 허위사실을 당 대표 및 윤리감찰단에 보고해 민주당의 총선 공천 업무를 훼손했으므로 죄책을 져야 마땅하다"라고 주장했습니다.이 전 의원은 "보좌관에게 탄원서를 당 대표실에 전달하라 하니, 김현지 보좌관에게 보내겠다고 했다"며 "당 윤리감찰단에 확인을 해봤더니 탄원서 자체를 모르는 것처럼 얘기했다.그렇게 감찰이 무마되고 당사자들은 컷오프(공천배제)됐다"고 언급했습니다.김 의원은 지난해 여당이었던 국민의힘의 실세 의원에게 아내에 대한 수사 무마 청탁을 했다는 혐의(청탁금지법 위반 등)로도 고발당했습니다.국민의힘 A 의원과 당시 동작경찰서장 B 총경 등도 고발장에 함께 이름을 올렸습니다.당시 경찰은 김 의원 아내 이 씨가 2022년 7∼9월 한 동작구의원의 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹을 입건 전 조사(내사) 중이었습니다.경찰은 2개월간 내사를 벌인 결과 무혐의로 내사 종결했습니다.하지만 이 같은 사건 처리 과정에 이 의원의 청탁 의혹이 있다는 게 전 보좌진들의 주장입니다.이들은 지난해 11월 경찰에 이 같은 의혹을 진술했으나 수사로 이어지지 않았습니다.당시 진술에는 김 의원의 부탁으로 A 의원이 B 총경에게 '무리하게 수사하지 말라'는 말을 했으며, 김 의원이 수사 관련 서류를 전달받기도 했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌습니다.다만, A 의원과 B 총경은 모두 의혹을 부인하고 있습니다.두 사람은 개인적으로 연락할만한 사이가 아니며 실제로 소통한 적도 없다는 입장입니다.이와 함께 진술에는 김 의원이 아들의 숭실대 계약학과 편입을 위해 한 중소기업 회장과 관계자를 만나 직접 취업을 청탁했으며, 향후 기업의 민원을 해결해주기도 했다는 내용도 담겼습니다.또 아들의 해외 대학 한국캠퍼스 편입을 위해 보좌진과 지역구 의원이 김 의원 아들과 아내를 수행해 인천 송도의 여러 대학을 돌며 편입 상담에 동원되도록 했다는 내용도 포함됐습니다.이에 대해 김 의원은 모두 부인하고 있습니다.서울시의원 공천 신청자였던 김경 현 시의원에게 1억 원을 수수하고 이를 김 의원과 상의한 의혹을 받는 강선우 의원에 대해서도 추가 고발이 예고됐습니다.강 의원을 고발한 정의당 이상욱 서울 강서구위원장은 5일 고발인 조사를 받으며 강 의원과 그의 전 보좌관, 김 시의원 등 3명을 뇌물 등의 혐의로 추가 고발한다고 밝혔습니다.이 위원장은 페이스북을 통해 "이번 추가 고발은 사건의 성격에 걸맞은 전면적이고 독립적인 수사를 요구하기 위한 것"이라고 말했습니다.