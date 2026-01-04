나이지리아서 무장괴한 공격에 주민 30여 명 사망…일부 주민 납치

▲ 나이지리아 서부 나이저주 보르구 지역(빨간 점선)

서아프리카 나이지리아 서부 나이저주에서 무장괴한의 공격으로 마을 주민 30여 명이 사망했다고 AP·AFP통신이 현지시간 4일 보도했습니다.현지 경찰에 따르면 무장괴한이 전날 저녁 나이저주 보르구 구역 카수와-다지 마을을 습격해 주민 30여 명을 살해하고 여러 명을 납치했습니다.나이저주 경찰 대변인인 와시우 아비오둔은 성명에서 "괴한들이 마을 시장과 여러 가옥을 불태웠다"고 말했습니다.실종자도 여러 명이 있어 사망자 수는 더 늘어날 수도 있는 것으로 전해졌습니다.나이지리아 서부와 북부에서는 '반디트'로 불리는 현지 무장단체의 몸값을 노린 민간인 공격이나 납치가 빈번하게 일어나고 있습니다.피해자는 몸값을 지불한 뒤 대부분 풀려나지만, 몸값을 내지 못해 계속 잡혀 있거나 살해당하는 경우도 있습니다.지난해 11월에도 나이저주 세인트 메리스 학교에서 학생과 교직원 300여 명이 납치됐다가 지난달까지 여러 차례에 걸쳐 전원 풀려났습니다.(사진=구글지도 캡처, 연합뉴스)