북한 외무성, 마두로 생포에 "미 불량배 본성…주권침해 상습화"

▲ 미국 마약단속국 뉴욕지부의 마두로

북한이 미국의 전격적인 마두로 베네수엘라 대통령 생포 작전에 대해 미국의 불량배적 본성이 또 다시 확인됐다며 강력히 규탄한다는 입장을 냈습니다.북한 외무성 대변인은 조선중앙통신사 기자 질문에 답하는 형식으로 "우리는 미국의 강권행사로 초래된 현 베네수엘라사태의 엄중성을 이미 취약해진 지역정세에 부가될 불안정성증대와의 연관 속에 유의하고 있다"고 밝혔습니다.외무성 대변인은 이어 "이번 사건은 국제사회가 오랫동안 수없이 목격해온 미국의 불량배적이며 야수적인 본성을 다시 한번 뚜렷이 확인할 수 있게 하는 또 하나의 사례"라고 규정했습니다.그러면서 "미국의 패권행위를 가장 엄중한 형태의 주권침해로, 주권존중과 내정불간섭,영토 완정을 기본목적으로 하는 유엔헌장과 국제법에 대한 란폭한 위반으로 낙인하며 이를 강력히 규탄한다"고 강조했습니다.중국과 러시아, 유럽 등 각국이 외무성 성명 등을 잇따라 발표하는 상황에서 북한도 이번 사태에 비교적 빠르게 입장을 냈다는 평가입니다.다만, 성명 형식이 아닌 조선중앙통신 기자 질문에 답하는 방식을 취해 현안을 짚고 넘어가는 수준으로 수위를 조절했다는 분석도 가능합니다.북한은 러-우 전쟁 발발 등 국제적으로 대형 사건 벌어지면 자신들이 움직여야 하는 국제정세 판이 어떻게 바뀔지에 지대한 관심을 기울이고 있습니다.외무성 대변인은 이번 작전에 대해서도 "지역 및 국제 관계 구도의 정체성 보장에 파괴적 후과"를 미쳤다고 평가하면서 국제사회가 "미국의 상습화된 주권침해행위에 응당한 항의와 규탄의 목소리를 높여야 한다"고 강조했습니다.(사진=백악관 긴급대응 엑스 계정 게시물 캡쳐, 연합뉴스)