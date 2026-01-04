이례적 '장관급' 공항 영접…내일 한중 정상회담

<앵커>



이재명 대통령이 오늘(4일) 중국을 국빈으로 방문했습니다. 9년만의 국빈 방중입니다. 이 대통령은 내일 시진핑 주석과 두 달 만에 정상회담을 가집니다.



오늘 오후 베이징 서우두 공항.



우리 공군 1호기에서 내린 이재명 대통령 부부가 중국 어린이들에게서 환영 꽃다발을 받습니다.



중국군 의장대가 도열한 가운데, 중국 정부에서 영접하러 나온 인사는 인허쥔 중국 국무원 과학기술부장.



역대 대통령의 방중 때는 수석 차관급 이하가 마중 나오고는 했는데, 장관급 인사가 나온 건 이례적입니다.



이 대통령의 방중은 취임 후 처음으로, 지난 2017년 문재인 전 대통령 이후 첫 국빈 방중입니다.



3박 4일 방중의 첫 일정인 동포간담회에 참석한 이 대통령은, 내일은 시진핑 중국 국가주석과 지난해 11월 경주 APEC에 이어서 두 번째로 정상회담을 합니다.



기업 투자 등 경제 분야 협력과 한반도 평화 문제뿐 아니라 한한령이나 서해 구조물과 같은 민감한 현안도 회담 테이블에 오를 걸로 전망됩니다.



[이재명 대통령 (중국 CCTV 인터뷰) : (이번 방중으로) 한국과 중국이 서로의 발전에 도움이 되는 관계로 확실하게 자리매김하게 하는 것이 목표라고 할 수 있겠습니다.]



이 대통령은 방중 기간 양국 기업인 행사에 참석하고, 모레 상하이로 이동해서는 임시정부 청사도 방문할 예정입니다.



새해 첫 정상외교 무대로 중국을 선택한 이 대통령이 이번 방중으로 한중 관계에서 어떤 외교적 성과를 이끌어 낼지 주목됩니다.



