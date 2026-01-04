1.7초의 기적…선두 잡은 '역전 버저비터'

<앵커>



프로농구 KT가 윌리엄스 선수의 극적인 '결승 버저비터'로 선두 LG에 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.



LG가 75대 74, 1점 차로 앞선 종료 직전, KT 문정현의 슛이 빗나가고 박민재의 골밑슛은 LG 유기상이 막아냅니다.



1.7초를 남기고 리드를 지킨 LG는 승리한 듯 환호했지만, 최후에 웃은 건 KT였습니다.



마지막 기회에서 데릭 윌리엄스가 패스를 받자마자 던진 미들슛이 종료 버저와 함께 림을 갈랐고,



[해설자 : 오늘은 데릭의 날입니다!]



수원 체육관은 열광의 도가니가 됐습니다.



짜릿한 결승 버저비터로 선두 LG에 1점 차 역전극을 쓴 KT는 4연승을 질주했습니다.



여자 농구는 유료 입장 기준 최다인 5천700여 팬들이 찾은 가운데 화려한 별들의 잔치가 열렸습니다.



숨겨왔던 춤 실력을 뽐내며 코트에 등장한 선수들은 다양한 득점 세리머니로 풍성한 볼거리를 제공했고, 25점을 올리며 팀 포니블의 승리를 이끈 BNK 변소정이 MVP에 선정됐습니다.



(영상편집 : 박기덕)