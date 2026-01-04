"공천 뒷거래, 특검해야" vs "개별 인사의 일탈"

<앵커>



강선우-김병기, 두 의원이 연루된 '공천헌금 의혹'에 대해 국민의힘은 특검 수사가 필요하다며, 연일 공세 수위를 끌어올리고 있습니다. 민주당은 "개별 인사의 일탈"이라고 일축했습니다.



민경호 기자가 보도합니다.



지난 2022년 지방선거에서의 시의원 공천을 둘러싸고 불거진 '공천헌금 의혹'과 관련해, 국민의힘은 '뒷배'나 '윗선' 같은 단어를 동원해 민주당을 겨냥한 공세에 나섰습니다.



장동혁 대표는 "강선우 의원이 김경 서울시의원에게 1억 원을 돌려주고 끝났어야 할 일이 단수공천으로 이어졌다"면서 "뒷배가 있었을 것"이라고 오늘(4일) SNS 글을 통해 주장했습니다.



그러면서 '공천헌금 묵인 의혹'을 받는 "김병기 전 원내대표보다는 윗선일 것"이라고도 덧붙였는데, 국민의힘은 공천 뒷거래를 수사할 특검을 도입하자고 거듭 요구했습니다.



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 개인의 일탈을 넘어 조직적 몸통과 윗선이 개입된 거대한 권력형 비리였음이 드러나고 있습니다.]



이번 사태에 대해 민주당 정청래 대표가 어제 "전화위복의 기회로 삼겠다"며 대국민 사과를 한 가운데, 민주당은 공천 시스템을 정비해 재발을 막겠다는 방침입니다.



다만, 공천 과정에 대한 전수 조사나 특검 도입 등에는 선을 그었습니다.



[조승래/민주당 사무총장 : 개별 인사들의 일탈, 그리고 그로 인한 문제들이라고 보고 있기 때문에 그 전반에 대해서 조사한다는 것은 현재로서는 생각하고 있지 않습니다.]



민주당은 '2차 종합 특검법'과 '통일교 특검법'을 국회에서 처리하기 위한 본회의를 오는 8일 열어달라고 국회의장에게 요청했습니다.



내란 등 '3대 특검'이 동시에 추진됐던 것처럼 이번에는 2차, 통일교, 공천 특검이 정치권에서 거론되는 셈인데, 여당 원내사령탑이 공석이라 특검법 추진이나 협상은 오는 11일 여당의 원내대표 경선 이후로 미뤄질 가능성도 있습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 남 일)