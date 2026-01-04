뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 "석유 되찾겠다"…27년 악연 폭발

김민표 기자
작성 2026.01.04 20:21 조회수
PIP 닫기
<앵커>

미국과 베네수엘라는 30년 가까이 롤러코스터 같은 관계를 이어 왔습니다. 그 이면에는 항상 '석유'가 있었습니다.

트럼프 대통령은 "베네수엘라의 석유를 되찾겠다"고 선언했는데 이번 작전의 진짜 이유가 뭔지, 그 배경을 김민표 기자가 자세히 설명합니다.

<기자>

트럼프 미국 대통령은 마두로를 겨냥한 군사작전이 베네수엘라 석유를 노린 것이라고 대놓고 말했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 베네수엘라 석유를 되찾을 겁니다. 솔직히, 오래전에 되찾았어야 했습니다.]

세계 최대 석유 매장량을 자랑하는 베네수엘라는 20세기까지는 미국의 주유소 역할을 하며 오일 머니를 벌었습니다.

베네수엘라 덕에 미국은 7, 80년대 중동발 오일쇼크도 극복할 수 있었습니다.

하지만 27년 전 육군 중령 출신의 차베스가 베네수엘라 권력을 장악하면서 두 나라는 앙숙이 됐습니다.

차베스는 베네수엘라 내 석유산업을 국유화하고 관련 미국 기업 자산을 몰수했습니다.

미국에 대한 적대감은 수시로 드러냈습니다.

[차베스/전 베네수엘라 대통령 (2006년 유엔 연설) : 악마(부시 미국 대통령)가 어제 여기에 왔습니다. 유황 냄새가 아직도 진동합니다.]

2013년 차베스의 사망으로 마두로가 정권을 이어받으면서 상황은 더 나빠졌습니다.

마두로가 차베스의 반미 정책을 계승하자, 미국은 베네수엘라 석유 수출을 틀어막는 제재를 시행했습니다.

지난해에는 마약 밀매 혐의로 마두로 정권을 해외 범죄단체로 지정하고, 마두로에게는 5천만 달러의 현상금을 내걸기도 했습니다.

[캐롤라인 래빗/백악관 대변인 (지난해 8월) : 미국 정부는 마두로를 합법적 지도자로 인정하지 않습니다. 그는 미국 내 마약밀매로 기소된 마약카르텔의 수괴입니다.]

이후 베네수엘라 앞바다에서 마약 운반 의심선 30여 척을 폭격하고, 유조선을 나포하는 등 압박하다, 결국 마두로를 전격 생포하는 초강수를 뒀습니다.

이번 군사작전으로 석유 이권에 대한 미국의 욕심도 노골화하면서 정당성 논란은 피할 수 없게 됐습니다.

(영상편집 : 이소영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김민표 기자 사진
김민표 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지