"안전 위험" 카리브행 항공편 수백편 취소됐다 재개

▲ 마두로 베네수엘라 대통령을 태운 비행기가 뉴욕주 공군 기지에 착륙하고 있다.

미국의 베네수엘라 공격으로 카리브해 인근 비행이 제한되면서 한때 항공편 수백 편이 취소됐습니다.로이터통신에 따르면 미 연방항공청은 미국 민간 항공사들에 대해 '진행 중인 군사 활동과 관련한 비행 안전 위험'을 내세워 카리브해 공역 비행 금지를 명령했습니다.연방항공청은 유럽 등 비 미국 항공사를 대상으로 한 공지에서도 베네수엘라 영공으로부터 160km 이내를 비행할 경우 "대공 무기와 고조된 군사 활동으로 인한 잠재적 위험이 있다"며 접근을 피하라고 경고했습니다.이에 따라 아메리칸·델타·유나이티드 등 미 항공사들은 예정된 항공편을 취소했고, 특히 제트블루 항공은 항공편 215편을 취소했다고 항공사 측 대변인이 밝혔습니다.여러 유럽 및 남미 항공사들 역시 항공편을 줄줄이 취소했습니다.이후 숀 더피 미 교통부 장관은 엑스에 올린 글에서 미국 동부시간 기준 4일 자정에 조치가 해제되고 항공편 운항이 재개될 수 있다고 밝혔습니다.그러나 이미 다수의 승객이 카리브해에 발이 묶여 있는 만큼, 제한 조치가 해제된 이후에도 정상 운항을 재개하는 데에는 수 일이 걸릴 전망이라고 한 항공 전문가는 로이터에 전했습니다.항공사들은 이번 조치로 영향을 받은 고객들이 여행을 연기할 경우, 변경 수수료와 운임 차액을 면제하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)