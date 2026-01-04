뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"안전 위험" 카리브행 항공편 수백편 취소됐다 재개

이호건 기자
작성 2026.01.04 16:44 조회수
"안전 위험" 카리브행 항공편 수백편 취소됐다 재개
▲ 마두로 베네수엘라 대통령을 태운 비행기가 뉴욕주 공군 기지에 착륙하고 있다.

미국의 베네수엘라 공격으로 카리브해 인근 비행이 제한되면서 한때 항공편 수백 편이 취소됐습니다.

로이터통신에 따르면 미 연방항공청은 미국 민간 항공사들에 대해 '진행 중인 군사 활동과 관련한 비행 안전 위험'을 내세워 카리브해 공역 비행 금지를 명령했습니다.

연방항공청은 유럽 등 비 미국 항공사를 대상으로 한 공지에서도 베네수엘라 영공으로부터 160km 이내를 비행할 경우 "대공 무기와 고조된 군사 활동으로 인한 잠재적 위험이 있다"며 접근을 피하라고 경고했습니다.

이에 따라 아메리칸·델타·유나이티드 등 미 항공사들은 예정된 항공편을 취소했고, 특히 제트블루 항공은 항공편 215편을 취소했다고 항공사 측 대변인이 밝혔습니다.

여러 유럽 및 남미 항공사들 역시 항공편을 줄줄이 취소했습니다.

이후 숀 더피 미 교통부 장관은 엑스에 올린 글에서 미국 동부시간 기준 4일 자정에 조치가 해제되고 항공편 운항이 재개될 수 있다고 밝혔습니다.

그러나 이미 다수의 승객이 카리브해에 발이 묶여 있는 만큼, 제한 조치가 해제된 이후에도 정상 운항을 재개하는 데에는 수 일이 걸릴 전망이라고 한 항공 전문가는 로이터에 전했습니다.

항공사들은 이번 조치로 영향을 받은 고객들이 여행을 연기할 경우, 변경 수수료와 운임 차액을 면제하고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이호건 기자 사진
이호건 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지