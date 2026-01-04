뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

비번이던 경찰 '깜짝'…피 흘리며 쓰러진 시민 구했다

SBS 뉴스
작성 2026.01.04 16:56 조회수
비번이던 경찰 '깜짝'…피 흘리며 쓰러진 시민 구했다
▲ 뺑소니 피해자 구한 비번 경찰

쉬는 날 뺑소니 교통사고 피해자를 구하고 2차 사고까지 막은 경찰관의 선행이 뒤늦게 알려졌습니다.

대구경찰청은 오늘(4일) 남부경찰서 동명지구대 소속 최지수 순경이 지난달 31일 오전 7시쯤 운동을 마치고 귀가하던 길에, 피를 흘리며 도로에 쓰러져 있던 뺑소니 사고 피해자를 발견했다고 전했습니다.

최 순경은 즉시 피해자의 의식과 부상 상태를 확인했습니다.

이어 112와 119에 차례로 신고하고, 추가 사고를 막기 위해 차량 통제와 목격자 신원 확인 등 초동 조치에 나섰습니다.

사고 현장은 차량 통행이 잦은 편도 2차로였습니다.

경찰은 최 순경의 신속한 대응 덕분에 2차 사고를 포함한 추가 인명 피해를 막을 수 있었다고 설명했습니다.

최 순경은 "차량 운행 중 도로에 사람이 누워 있는 모습을 보고 망설임 없이 구호해야겠다는 생각이 들었다"며 "당연히 해야 할 소임을 했을 뿐"이라고 말했습니다고 전했습니다.

(SBS 디지털뉴스부/사진=대구경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지