6년 만에 꾸려진 방중경제사절단…최태원 "좋은 성장 실마리 찾을 것"

최고운 기자
작성 2026.01.04 15:48 조회수
6년 만에 꾸려진 방중경제사절단…최태원 "좋은 성장 실마리 찾을 것"
▲ 최태원 SK그룹 회장(대한상의 회장)이 방중 경제사절단에 동행하기 위해 4일 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 출국하고 있다.

최태원 SK그룹 회장과 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수들이 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 꾸려진 경제사절단에 동행하기 위해 출국했습니다 방중 경제사절단이 마련된 건 2019년 이후 6년 만입니다.

미중 패권 경쟁 속 공급망 리스크가 부각되는 상황에서 반도체와 배터리 등 핵심 산업을 둘러싼 한국과 중국의 경제 협력 방안을 주요 의제로 논의할 전망입니다.

최 회장은 오늘 오후 2시 55분쯤 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 출국하면서 "6년 만에 가는 방중 사절단이 잘 진행돼서 좋은 결과가 나왔으면 좋겠다"고 말했습니다.

중국 기업들과 공급망 리스크 등을 의논할 계획인지 묻자 "좋은 성장 실마리를 찾도록 노력하겠다"고 답했습니다.

이 회장과 구 회장도 각각 오늘 오후 출국장에 들어갔습니다.

최 회장이 대한상의 회장 자격으로 이끄는 이번 사절단에는 이 회장, 구 회장과 정의선 현대차그룹 회장 등 4대 그룹 총수를 포함해 기업인 200여 명이 참여합니다.

허태수 GS그룹 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 구자은 LS그룹 회장, 손경식 CJ그룹 겸 한국경영자총협회 회장 등도 사절단에 포함된 것으로 전해졌습니다.

사절단은 방중 기간 한중 비즈니스 포럼, 경제 협력 업무협약(MOU) 체결, 일대일 비즈니스 상담회 등의 일정을 소화할 계획입니다.

특히 반도체, 배터리, 디스플레이 등 국내 업체들의 주요 품목 생산기지이자 핵심 시장인 중국과의 경제협력 방안을 중점적으로 모색할 것으로 보입니다.

(사진=연합뉴스)
