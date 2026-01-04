국민의힘 "강선우 공천헌금 의혹, 뒷배 있을 것…특검해야"

▲ 장동혁

국민의힘은 더불어민주당 김병기 전 원내대표와 제명된 강선우 의원이 연루된 '공천헌금 수수 의혹'을 특검 수사로 규명해야 한다고 주장했습니다.장동혁 대표는 오늘 페이스북에 올린 글에서 "김병기-강선우 의원의 녹취를 들어보면 강 의원이 김경에게 1억 원을 돌려주고 조용히 끝났어야 할 사안"이라며 "그런데 사건은 정반대로 전개됐다. 다음 날 김경에게 단수공천장이 배달됐다"고 말했습니다.장 대표는 "그렇다면 강선우가 자신 있게 단수공천을 할 수 있었던 뒷배가 있었을 것"이라며 "그 뒷배가 누군지는 알 수 없다. 다만, 김병기보다는 더 윗선의 누군가일 것"이라고 추측했습니다.이어 "당시 당대표는 이재명 대통령"이라며 "특검이 필요한 이유"라고 했습니다.최보윤 수석대변인도 논평을 내고 김 전 원내대표를 둘러싼 공천 뒷거래 의혹을 두고 특검 수사를 촉구했습니다.이 의혹은 김 전 원내대표가 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원들로부터 금품을 받았다가 돌려줬다는 내용입니다.지난해 총선에서 낙천한 이수진 전 의원이 이 같은 의혹을 담은 탄원서를 당시 당 대표였던 이재명 의원실 김현지 보좌관에게 전달했다는 취지의 주장을 내놓기도 했습니다.최 수석대변인은 "더욱 경악스러운 것은 탄원서가 당시 이재명 대표실에 전달됐음에도 공식적인 조치가 이뤄지지 않았고 결과적으로 김 전 원내대표 측으로 되돌아갔다는 점"이라며 "'비명횡사' 공천의 칼자루를 휘두르게 하는 대가로 이들의 범죄 혐의를 눈감아준 것 아니냐는 의심을 들게 만든다"고 주장했습니다.그는 "민주당은 이 대통령과 김현지 실장이 탄원서를 보고받고도 왜 수사를 의뢰하지 않고 당사자에게 넘겼는지, '새우깡 쇼핑백'에 담긴 돈뭉치가 오가는 동안 지도부는 무엇을 하고 있었는지 국민 앞에 답해야 한다"며 "즉각 특검을 수용해 명명백백하게 진실을 밝혀내길 촉구한다"고 말했습니다.개혁신당은 집권당인 민주당과 제1야당인 국민의힘 모두 공천헌금 의혹에서 자유로울 수 없다며 선거 시스템 전반을 되돌아봐야 한다는 입장을 냈습니다.개혁신당 이동훈 수석대변인은 논평에서 "이번 사건은 매관매직 구조가 악착같이 살아 있음을 보여준다"며 "국회의원은 지방선거 출마자에게 공천을 팔고, 지방의원은 상납하고, 그 돈은 다시 중앙의 실력자에게 흘러간다. 조직폭력배의 상납 체계이자, 동물의 왕국식 부패 먹이사슬"이라고 비판했습니다.이 수석대변인은 "'공천이 곧 당선'이 되는 거대 기득권 양당의 독식 구조가 유지되는 한 공천 헌금은 사라지지 않는다"며 "선거구제를 포함한 선거 시스템 전반을 손보고, 좀비처럼 살아 있는 공천 헌금의 악습을 이번에는 정말로, 당신들 손으로 제도적으로 도려내라"고 말했습니다.