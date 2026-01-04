이 대통령, 베이징 향발…중국 국빈 방문으로 새해 첫 정상외교

▲ 중국을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 성남 서울공항 공군1호기에 탑승하고 있다.

이재명 대통령이 3박 4일간의 중국 국빈 방문 일정을 소화하기 위해 출국했습니다.이 대통령은 오늘(4일) 서울공항에서 참모들의 환송을 받으며 부인 김혜경 여사와 함께 베이징으로 향하는 전용기에 올랐습니다.한국 대통령의 방중은 2019년 12월 문재인 전 대통령 이후 6년여 만입니다.이 대통령은 오늘 베이징에 도착해 첫 공식 일정으로 현지 동포들과 만찬 간담회를 합니다.이튿날에는 시진핑 중국 국가주석과 정상회담이 예정돼 있습니다.한중 정상의 대좌는 두 달 전인 지난 11월 1일 경주 APEC 정상회의를 계기로 열린 회담에 이어 두 번째입니다.양 정상은 한반도 평화와 비핵화 문제, '한한령' 완화, 서해 구조물 문제 등을 놓고 해법을 모색할 것으로 예상됩니다.이 대통령은 또 5일 한중 비즈니스 포럼에 참석해 중국 경제계 인사들과 교류하고, 이튿날인 6일엔 중국의 경제사령탑 격인 리창 국무원 총리를 접견하고 오찬을 함께하며 한중 경제협력 방안을 논의합니다.6일엔 국회의장 격인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과 면담합니다.이 대통령은 7일 상하이에서 천지닝 상하이시 당 서기와의 만찬, 한중 벤처 스타트업 서밋 참석 등의 일정을 소화합니다.이어 상하이에 위치한 대한민국 임시정부를 방문하는 것으로 3박 4일간의 방중 일정을 마무리하고 귀국 길에 오릅니다.(사진=연합뉴스)