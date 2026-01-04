한병도, 민주 원내대표 선거 출마…"이재명 정부 성공 선봉장될 것"

▲ 더불어민주당 한병도 의원이 4일 국회에서 원내대표 보궐선거 출마 기자회견을 하고 있다.

더불어민주당 한병도 의원이 원내대표 보궐선거 출마를 선언했습니다.진성준, 박정, 백혜련 의원에 이어 4번쨉니다.한 의원은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 "경험과 실력이 준비된 원내대표, 한병도가 지방선거 승리와 이재명 정부 성공의 선봉장이 되겠다"고 밝혔습니다.그는 이재명 대통령의 당 대표 시절 전략기획위원장을 지낸 경험을 부각하며 "검증된 실력으로 수도권과 호남, 충청, 강원, 제주 그리고 영남까지 민주당 깃발을 당당하게 꽂겠다"고 약속했습니다.이어 "원내지도부 내에 소속 의원들과 당·정·청이 24시간 소통할 수 있는 핫라인을 신속하게 마련하겠다"며 "언제든 가깝게 소통하는 당·청 관계로 국민이 체감할 수 있는 정책을 실현하겠다"고 공언했습니다.또 "명분 없는 국정 방해 용도로 전락한 필리버스터 제도부터 손보겠다"며 "2차 종합 특검을 포함해 완전한 내란 청산을 위한 입법 과제를 모두 매듭짓겠다"고 강조했습니다.이번 선거는 오는 11일 권리당원 대상 온라인 투표(10∼11일)와 의원 투표(11일)를 합산해 결과가 발표됩니다.(사진=연합뉴스)